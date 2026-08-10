El petróleo volvió a subir tras las nuevas exigencias de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

Los precios internacionales del petróleo registraron un leve repunte, en una plaza dividida entre el optimismo por los avances diplomáticos entre Irán y Omán para reabrir el estrecho de Ormuz y la cautela por las duras exigencias económicas que la cúpula iraní impuso a la administración estadounidense para destrabar el tránsito naval.

En los mercados de futuros, el barril de Brent sumó 67 centavos, un 0,8%, para cotizar a 84,22 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó 54 centavos, un 0,7%, ubicándose en los 78,72 dólares. Los precios lograron estabilizarse tras el desplome superior al 7% registrado durante la semana pasada, cuando el mercado reaccionó con marcadas bajas ante los primeros indicios de un entendimiento para desbloquear el canal estratégico por donde transitaba una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado a nivel global antes del estallido del conflicto a fines de febrero.

Pese a que el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní confirmó que las tratativas técnicas con Omán ingresaron en su fase final, el canciller Abbas Araqchi advirtió el domingo que la vía navegable solo quedará habilitada si Washington cumple una serie de condicionamientos, incluyendo el pago de indemnizaciones por los bombardeos perpetrados contra infraestructura persa en los últimos meses. Araqchi ratificó además que no existen contactos directos con representantes estadounidenses ni se iniciará un diálogo bilateral mientras la Casa Blanca mantenga el incumplimiento del pacto provisional firmado en junio.

La incertidumbre sobre el abastecimiento energético mundial sumó tensión tras la confirmación de un nuevo ataque con drones llevado a cabo por las milicias hutíes de Yemen contra la refinería de Jazan, propiedad de la petrolera estatal Saudi Aramco. La agresión contra las instalaciones saudíes se produjo apenas 48 horas después de que Riad formalizara una alianza de defensa estratégica con Turquía y Pakistán para hacer frente a la creciente inestabilidad regional derivada del enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán, complicando aún más las proyecciones de normalización para el comercio marítimo.

Con información de Reuters