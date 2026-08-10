Inédita carta conjunta de UEFA, Concacaf y Asia contra la FIFA de Gianni Infantino: "Engaño"

Concacaf y la Confederación Asiática se sumaron a la UEFA con una carta contra la FIFA.

La UEFA (Europa), la Concacaf (Centro y Norteamérica) y la AFC (Asia) se plantaron contra la FIFA de Gianni Infantino con una inédita carta conjunta. A la batalla desatada inicialmente por la máxima Federación del Viejo Continente se le sumaron ahora otros organismos internacionales, por lo que apenas la Conmebol (Sudamérica) y la CAF (África) se mantienen a favor de la gestión del ítalo-suizo de cara a las elecciones del 18 de marzo del 2027 en Rabat, Marruecos. Por el momento, el voto de la OFC (Oceanía) es una incógnita.

Después del intento de privatizar el Mundial y entregarles un 20% de los derechos de los próximos Mundiales de Clubes y de Selecciones a inversores privados, la situación se complicó muchísimo y rápidamente para Infantino en la FIFA. Lo que parecía una reelección prácticamente asegurada en los comicios que serán en sólo siete meses, por ahora el futuro del mandamás de la entidad madre pende de un hilo.

La fuerte carta conjunta de la UEFA, Concacaf y Asia contra la FIFA de Infantino

"La confianza se rompe por medio del engaño", escribieron y firmaron los presidentes Aleksander Ceferin (UEFA), Salman bin Ibrahim Al Khalifa (Asia) y Víctor Montagliani (Concacaf), en un documento que eleva el conflicto a un nivel sin precedentes en la historia reciente del organismo.

El escrito reza, entre otras cuestiones, que la disputa "no tiene que ver con el dinero" sino con "la integridad del juego y la integridad de quienes son elegidos para liderarlo". Para las tres Confederaciones mencionadas, el reconocimiento de la FIFA de haber cometido "errores" en el proceso de creación del FFE es insuficiente. "No alcanza con admitir fallas de procedimiento", sostienen y exigen que el organismo reconozca que intentar vender una participación en el Mundial implicó "una profunda falla de criterio".

La batalla contra Infantino, iniciada por la UEFA, suma adeptos.

Los tres organismos afirmaron que avanzar "sin una consulta significativa" y con un calendario acelerado no fue un descuido, sino una conducta "destinada a limitar el escrutinio". La reunión de urgencia celebrada en Rabat y convocada por el propio Infantino tampoco pasó inadvertida: según remarcaron, no participaron miembros del Consejo ni representantes de las asociaciones nacionales, sino sólo un funcionario electo y el resto perteneciente a la estructura ejecutiva. "Esto representa una continuación del mismo patrón de conducta que nos trajo hasta este momento", consideraron fervientemente.

"No es la conducta de un custodio del juego, sino de alguien que cree que el juego le debe responder a él", dispararon de manera lapidaria directamente contra la figura de Infantino. Las tres Confederaciones también cuestionaron la investigación anunciada por la FIFA. El organismo informó que hará una revisión y presentará un informe ante su Consejo, pero la UEFA, AFC y Concacaf exigen que el análisis sea independiente.

"La administración de la FIFA no debería desempeñar ningún papel en la revisión. Hay silencio donde debería haber rendición de cuentas, distancia donde debería haber apertura", insistieron con un tono elevado. Y concluyeron que "el liderazgo en el fútbol no es una posesión. Es un deber de servicio a la familia del fútbol que le confió esa responsabilidad".

El plan de la FIFA en los Mundiales que desató la furia de la UEFA desde Europa

Se trata de una una propuesta estratégica para crear una empresa filial comercial dedicada exclusivamente a centralizar, gestionar y potenciar los derechos audiovisuales, patrocinios, licencias y la venta de entradas de sus principales torneos, incluidos nada menos que la Copa del Mundo de Selecciones y el Mundial de Clubes.

El plan contempla vender entre un 20% y un 30% de esta nueva sociedad a inversores privados (como el fondo Thrive Eternal de Joshua Kushner y con la asesoría de JPMorgan), tasando el valor total de la filial en unos 20,000 millones de dólares.

Los puntos clave del proyecto:

Control institucional: La FIFA mantendrá el control mayoritario (al menos el 80% de las acciones) y la representación mayoritaria en el Consejo de Administración. La gobernanza del fútbol, reglamentos y calendarios seguirán bajo su órbita exclusiva.

La FIFA mantendrá el control mayoritario (al menos el 80% de las acciones) y la representación mayoritaria en el Consejo de Administración. La gobernanza del fútbol, reglamentos y calendarios seguirán bajo su órbita exclusiva. Financiamiento récord: Con los ingresos adicionales generados, la FIFA planea aumentar las distribuciones para sus 211 federaciones miembro. Promete subir la ayuda del programa FIFA Forward de los 8 millones de dólares actuales a 20 millones para el ciclo 2027-2030, sumando otros 20 millones adicionales mediante el nuevo fondo FIFA Fast-Forward para infraestructura.

Con los ingresos adicionales generados, la FIFA planea aumentar las distribuciones para sus 211 federaciones miembro. Promete subir la ayuda del programa FIFA Forward de los 8 millones de dólares actuales a 20 millones para el ciclo 2027-2030, sumando otros 20 millones adicionales mediante el nuevo fondo FIFA Fast-Forward para infraestructura. El rol de las federaciones: Las asociaciones nacionales no serán accionistas directas de FFE, sino beneficiarias del dinero inyectado. La FIFA ha fijado el 19 de septiembre de 2026 como fecha límite para que aprueben o rechacen la propuesta.

Las razones del enojo de la UEFA con la FIFA