Netanyahu afirma que Israel no se retirará de Gaza hasta que Hamás se desarme

Palestinos caminan junto a los escombros de edificios residenciales destruidos durante la guerra, en el campamento de refugiados de Jabalia.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró el domingo su rechazo al último plan de Donald Trump para Gaza en unas declaraciones televisadas dirigidas a su Gobierno, pese a que el ejército israelí ha suspendido de hecho los ‌ataques en el territorio bajo la presión del presidente ‌de Estados Unidos.

Netanyahu se encuentra en plena campaña electoral, ya que aspira a la reelección en las elecciones previstas para el 27 de octubre, pero se ve atrapado entre los ministros de extrema derecha, indignados por las concesiones en Gaza, y su principal valedor militar, Trump, que quiere avanzar hacia el fin del conflicto en la zona con un nuevo plan de paz de 15 puntos.

Israel ha reducido los ataques en Gaza desde el lunes, cuando Nikolay Mladenov, el enviado a Gaza del Consejo de Paz de Trump que supervisa el alto el fuego en Gaza, se reunió con Netanyahu.

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Una fuente familiarizada con la postura de Israel afirmó que se había ​acordado que el ejército solo actuaría ⁠contra lo que considerara amenazas inmediatas en Gaza y que ya no llevaría a cabo asesinatos selectivos, como venía haciendo casi ‌a diario.

ISRAEL Y HAMÁS DISCREPAN SOBRE PLAZOS DEL PLAN DE TRUMP

Trump anunció el mes pasado que se había ⁠producido un avance decisivo en su plan para poner fin a la ⁠guerra, al que tanto Israel como Hamás se habían sumado, y que preveía la retirada de las fuerzas israelíes a medida que Hamás se desarmara, así como la intervención de una Fuerza Internacional de Estabilización que colaboraría con una nueva fuerza policial palestina para ⁠garantizar la seguridad del enclave.

Pero rápidamente han surgido complicaciones. Israel ha afirmado que las tropas israelíes en Gaza no se ​retirarán antes de que Hamás se desarme. Hamás ha insistido en que Israel cese los ‌ataques antes de que comience a aplicar la parte del acuerdo ‌relativa a sus armas.

"Israel no acepta el documento de 15 puntos", declaró Netanyahu al inicio de una reunión con los ⁠ministros de su Gobierno. El ejército "no llevará a cabo ninguna retirada hasta que Hamás se haya desarmado... y eso incluye armamento pesado, armamento ligero, todo tipo de armamento".

"Y estamos hablando de un desarme auténtico, no de un desarme ficticio", añadió, señalando que Israel está manteniendo conversaciones con Estados Unidos sobre el plan. Netanyahu hizo comentarios similares en una publicación en redes sociales el martes.

"Ellos (Estados Unidos) tienen ideas, ​algunas de las cuales ‌nos parecen aceptables y otras inaceptables", dijo Netanyahu sin dar más detalles.

Basem Naim, un alto cargo de Hamás, declaró el domingo a Reuters que el grupo seguía comprometido con la hoja de ruta acordada con los mediadores en El Cairo hace diez días.

"Esperamos que los mediadores y el garante estadounidense presionen a Netanyahu y a su Gobierno para que se adhieran a la hoja de ruta y no obstaculicen el proceso por motivos políticos internos y ⁠electorales, al tiempo que siguen poniendo en peligro la seguridad y la estabilidad de la región".

El ministro de Hacienda de extrema derecha, Bezalel Smotrich, elogió a Netanyahu.

"Entramos en guerra con un objetivo central: la destrucción de Hamás", afirmó en un comunicado. "El ejército no puede retirarse ni un milímetro de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza no puede iniciar ningún proceso de reconstrucción antes del desmantelamiento y la desmovilización completos de Hamás y de la propia Franja de Gaza".

Trump afirmó el mes pasado que Hamás, respaldado por Irán —que gobernó Gaza durante casi dos décadas antes de llevar a cabo el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel que desencadenó la guerra de Gaza—, había acordado deponer ‌las armas.

Hamás evita utilizar el término "desarme" y afirmó que el grupo había acordado entregar las armas para que fueran almacenadas bajo la supervisión de una administración tecnocrática palestina respaldada por Estados Unidos, que se encargaría de gestionar los asuntos en Gaza bajo la supervisión de la Junta de Paz de Trump.

Hamás afirmó que aceptó el plan para evitar que la población de Gaza tuviera que sufrir una posible reanudación de la guerra, pero añadió que la aplicación del acuerdo dependería de que Israel cumpliera primero sus propios compromisos, incluida la retirada.

Desde el ‌acuerdo mediado por Estados Unidos alcanzado en octubre para poner fin a la guerra, Israel se había comprometido a dar caza a todos los militantes que hubieran participado en el ataque de octubre de 2023 antes de detener los ataques selectivos el lunes.

Más de 1.250 personas han perdido la ‌vida en los ataques israelíes ⁠desde el alto el fuego, la mayoría de ellas civiles, según las autoridades sanitarias de Gaza. Hamás no ha revelado el número de sus combatientes fallecidos.

Las tropas israelíes han ocupado y despoblado dos tercios del enclave, ​dejando a casi todos sus más de dos millones de residentes confinados en una diminuta franja de tierra bajo control de Hamás a lo largo de la costa, la mayoría en tiendas de campaña improvisadas o edificios dañados.

Con información de Reuters