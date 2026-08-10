Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 10 al domingo 16 de agosto 2026

El catálogo de Netflix suma constantemente títulos a su oferta, que abarcan desde el suspenso psicológico hasta complejas reconstrucciones históricas. Si buscás ficciones con peso narrativo y análisis, esta selección de cinco películas y cinco series sintetiza algunas de las propuestas más sólidas para maratonear.
Cinco películas recomendadas en Netflix
-
Atormentado: Michael Shannon interpreta a Curtis, un trabajador rural acosado por visiones apocalípticas. Acompañado por Jessica Chastain, el filme explora la línea entre la intuición y la salud mental, funcionando como una alegoría del colapso financiero y la paranoia social.
-
Los creyentes: un tenso thriller español donde Ruth (Stéphanie Magnin) regresa a su pueblo natal tras la muerte de su madre. La trama se concentra en el choque ideológico y emocional con su padre, Martín (Jose Coronado), un hombre atrapado en teorías conspirativas que desmoronan el núcleo familiar.
-
El escándalo de Trustor desde adentro: documental que desentraña las grietas del sistema financiero mediante la reconstrucción de una de las estafas corporativas más complejas. Expone las fallas de auditoría, la complicidad mediática y la impunidad de las élites directivas.
-
La última casa: con las actuaciones de Wagner Moura y Greta Lee, este relato de ciencia ficción explora el aislamiento extremo. Una familia queda confinada en su vivienda por una fuerza inexplicable, obligando a los personajes a racionar insumos mientras la desconfianza mutua destruye la convivencia.
-
72 horas: comedia con Kevin Hart en la que un ejecutivo publicitario que, desesperado por no quedar relegado en su empresa, intenta descifrar los códigos de la generación Z. Tras sumarse por error a un chat grupal de gente joven, termina financiando una caótica despedida de soltero en Miami.
Cinco series recomendadas en Netflix
-
Furioso: una producción brasileña que combina el drama policial con el universo de las artes marciales mixtas. La historia sigue a Marcelo, un joven hallado al borde de la muerte y sin memoria que es acogido por un entrenador de MMA. Mientras intenta rehacer su vida, surgen indicios sobre su verdadera identidad que lo arrastran a una peligrosa red de crimen organizado.
-
Cien años de soledad (temporada 2): la adaptación de la obra de Gabriel García Márquez profundiza en el declive de Macondo. Esta etapa centra su eje en las guerras civiles emprendidas por el coronel Aureliano Buendía y las grietas psicológicas que el conflicto deja en la dinastía.
-
Bomba en el Pan Am 103: una reconstrucción minuciosa del atentado de Lockerbie en 1988. La serie detalla la compleja investigación forense e inteligencia internacional que buscó esclarecer la responsabilidad geopolítica detrás de la tragedia aérea.
-
1670: sátira polaca en formato de falso documental sobre Jan Paweł, un noble del siglo XVII obsesionado con la fama. A través de un guion afilado, ridiculiza las dinámicas de poder del feudalismo y las contradicciones de la aristocracia.
-
El Halcón: una comedia protagonizada por Will Ferrell que sigue a una exestrella del deporte y figura mediática que intenta orquestar su regreso a la relevancia pública. La trama utiliza el tono absurdo característico del actor para desarmar los excesos del ego, la cultura de la cancelación y los códigos del entretenimiento televisivo.