Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 10 al domingo 16 de agosto 2026

Furioso: una producción brasileña que combina el drama policial con el universo de las artes marciales mixtas. La historia sigue a Marcelo, un joven hallado al borde de la muerte y sin memoria que es acogido por un entrenador de MMA. Mientras intenta rehacer su vida, surgen indicios sobre su verdadera identidad que lo arrastran a una peligrosa red de crimen organizado.