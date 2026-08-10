La Rioja y Uruguay intercambian experiencias para fortalecer las políticas destinadas a jóvenes

La Rioja fue seleccionada para participar de un nuevo programa de cooperación internacional con Uruguay destinado al intercambio de políticas públicas para las juventudes. En ese marco, el gobernador Ricardo Quintela recibió a una delegación del departamento de Paysandú, que llegó a la provincia para conocer programas y espacios destinados a las nuevas generaciones y avanzar en la elaboración de proyectos conjuntos.

El encuentro se realizó este jueves en la Residencia Oficial y marcó el inicio de una agenda de cooperación descentralizada entre La Rioja y Paysandú. La iniciativa se desarrolla a través de un programa impulsado por la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria (ACIAH) y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), que promueve el intercambio de experiencias entre gobiernos subnacionales de ambos países.

Durante la reunión, las autoridades riojanas destacaron la importancia de que la provincia haya sido elegida nuevamente para compartir sus experiencias en materia de juventudes. El objetivo del intercambio es que las políticas implementadas en La Rioja puedan ser conocidas por funcionarios y equipos técnicos uruguayos y, a partir de ese diagnóstico, diseñar nuevas acciones en conjunto.

La secretaria de Relaciones Exteriores, Mariana Urbano, explicó que la visita constituye la primera etapa de un proceso de cooperación que tendrá continuidad con un viaje de representantes riojanos a Paysandú. “Esta es una misión inversa. Primero nos visitan desde Uruguay y luego será el equipo de La Rioja el que viaje a Paysandú para conocer las políticas que allí se implementan”, explicó en comunicación con medios locales.

Según detalló, el propósito final es construir un proyecto que permita vincular a jóvenes de ambos territorios y fortalecer las políticas públicas destinadas a ese sector de la población.

Urbano también destacó que La Rioja viene participando de manera sostenida en convocatorias internacionales de cooperación técnica, principalmente con Chile y Uruguay. Según señaló, por tercer año consecutivo proyectos presentados por la provincia fueron seleccionados, mientras que con Paysandú se trata de la segunda experiencia de trabajo conjunto.

Los programas que conocerá la delegación uruguaya

Durante su permanencia en la provincia, los representantes de Paysandú recorrerán distintos programas y espacios vinculados con las juventudes.

Entre las iniciativas previstas se encuentra ConcientizArte, un programa que aborda la salud mental en escuelas secundarias mediante herramientas vinculadas con el arte. También conocerán Juventudes Solidarias, orientado a promover la participación comunitaria y el compromiso social de los jóvenes.

La agenda incluye además visitas al Parque de las Juventudes, el Comedor Estudiantil, el Albergue Estudiantil y el espacio tecnológico Núcleo. El recorrido busca mostrar de manera directa cómo funcionan estas políticas y cuáles son las herramientas utilizadas por la provincia para acompañar a estudiantes y jóvenes en distintos ámbitos.

El secretario de Juventudes, José Delgado, sostuvo que la visita constituye un reconocimiento al trabajo desarrollado durante los últimos años y destacó la decisión del Gobierno provincial de colocar a las juventudes entre las prioridades de gestión.

“Nos pone muy contentos que desde otro país miren a La Rioja como una provincia con una verdadera perspectiva de juventudes”, afirmó. El intercambio no quedará limitado a la visita de la delegación uruguaya. La segunda etapa contempla el viaje de un equipo riojano a Paysandú, donde conocerá las políticas implementadas en ese departamento.

A partir de ambas experiencias, los gobiernos buscarán elaborar un proyecto conjunto que permita fortalecer los vínculos entre las comunidades jóvenes de La Rioja y Uruguay. Delgado señaló que el objetivo es que la cooperación tenga resultados concretos y permita generar nuevas herramientas para responder a las necesidades de las nuevas generaciones.

El acuerdo también se inscribe en una estrategia más amplia de internacionalización de las políticas públicas riojanas. Desde el Gobierno provincial remarcaron que la participación en estos programas permite intercambiar experiencias, incorporar nuevas herramientas de gestión y mostrar en otros países iniciativas desarrolladas localmente.