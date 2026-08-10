Fuerte sismo en Colombia: reportan 111 muertos y buscan personas entre los escombros

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes el oeste de Colombia y provocó víctimas fatales, heridos y daños significativos en diversas ciudades y capitales de Colombia. Hasta ahora, fuentes oficiales descartaron una posible amenaza de Tsunami, sin embargo, temen réplicas. En declaración con la prensa argentina, el embajador colombiano en el país alertó que la cifra de muertos va a "seguir creciendo".

"Ya se ha superado el centenar de muertos reconocidos y va a seguir incrementando al cifra. Recordemos lo dramático del caso venezolano. Es una tragedia de cada familia y grupo que se ve afectado por esta tragedia", dijo José Acosta.

Más de 100 muertos por el terremoto

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Tras el sismo, se registraron 111 personas muertas. "En los tres municipios del área metropolitana ya hay 40 fallecidos reportados", dijo a Noticias Caracol el gobernador del departamento de Risaralda, Juan Diego Patiño, quien precisó que las zonas más afectadas se ubican en los municipios de Pereira, Dosquebradas y La Virginia.

El funcionario aseguró que otras dos personas perdieron la vida en los municipios de La Celia y Santuario, también en el departamento de Risaralda. La gobernadora del departamento del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, dijo en su cuenta de X que 27 personas, incluidos tres niños, perdieron la vida en esa región del suroeste del país a consecuencia del terremoto. El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, reportó por su parte tres personas muertas y graves daños en edificaciones. "La situación es bien difícil", afirmó.

La gobernadora del departamento de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, dijo en su cuenta de X que cuatro personas perdieron la vida y 69 más resultaron lesionadas. En tanto, en el departamento de Antioquia se reportó la muerte de un hombre de 73 años por el desprendimiento de una roca, dijo en su cuenta de X el gobernador Andrés Julián Rendón. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que, de manera preliminar, al menos 30 edificios colapsaron en esa ciudad y que varias personas quedaron atrapadas.

El terremoto se produjo a una profundidad de 80 kilómetros y el epicentro fue monitoreado en 4,85 grados de latitud norte y 76,15 grados de longitud oeste, indicó el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC, siglas en inglés). “Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”, indicó la entidad en X, tras el sismo de magnitud 7,4. También se registraron edificaciones averiadas y derrumbadas en varias ciudades como Quibdó, Cali, Manizales y Pereira.

La magnitud del movimiento telúrico también generó preocupación en países de la región. Según informó RFI, que amplió la información internacional difundida por la agencia de noticias Xinhua, el terremoto se sintió en Ecuador y Panamá.

Las diferencias entre las mediciones de los organismos especializados responden a las estimaciones iniciales que suelen realizarse tras un terremoto y pueden ser ajustadas a medida que se incorporan nuevos datos sismológicos. En tanto, fuentes oficiales aseguraron que no existe amenaza de Tsunami para la costa Pacífica colombiana tras el sismo.