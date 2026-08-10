El resultado preliminar de la autopsia a Daniela Natalia Armoa, de 27 años, la joven que fue asesinada por su pareja en la ciudad bonaerense de Luján, confirmó que recibió 35 lesiones de arma blanca. Conforme a la información aportada a la prensa, la necropsia indica que la mamá de tres niños recibió 35 lesiones compatibles con arma blanca , de las cuales 10 fueron cortopunzantes penetrantes. Esta cantidad de heridas revela la extrema violencia con la que fue atacada la víctima, quien no tuvo oportunidad de defenderse del brutal ataque. La pericia forense permitió establecer que la muerte de Armoa ocurrió por un shock hipovolémico producido por las heridas provocadas por parte de su pareja, el carnicero César Q., quien fue detenido horas después.

Pese a que Daniela fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján , ingresó con heridas de gravedad y murió poco después. Los médicos que la atendieron intentaron sin éxito reanimarla, pero la pérdida masiva de sangre fue irreversible. Tras el aviso a las autoridades, el Grupo Táctico de Operaciones de Luján realizó un operativo para localizar al acusado , quien finalmente fue encontrado en la casa de su madre y detenido. Posteriormente quedó alojado en la comisaría de Marcos Paz , a disposición de la Justicia. El hombre, de oficio carnicero, habría utilizado un cuchillo de gran tamaño para atacar a su pareja en el interior de la vivienda que compartían.

La joven era oriunda de Misiones y madre de tres chicos, de 12, 10 y 5 años, quienes se encontraban en la casa donde ocurrió el crimen y trataron de socorrer a su madre. Según trascendió, los niños escucharon los gritos de su madre y corrieron a ayudarla, encontrándose con la escena del ataque. Los menores, conmocionados por lo ocurrido, llamaron a los servicios de emergencia y dieron aviso a los vecinos. Los niños permanecen alojados en un hogar de la niñez y adolescencia de Luján mientras la Justicia define su situación, y ya están recibiendo asistencia psicológica para atravesar el trauma de haber sido testigos del femicidio de su madre.

El caso quedó en manos del fiscal Germán Pettoello , quien dispuso diversas medidas contra el principal acusado. El fiscal ordenó una serie de pericias y testimonios para reconstruir la secuencia del crimen y determinar si existieron antecedentes de violencia en la relación. El femicidio de Daniela Armoa conmocionó a la comunidad de Luján y reavivó el debate sobre la violencia de género en la provincia de Buenos Aires , donde las muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas continúan siendo una preocupación constante. Organizaciones feministas y defensoras de los derechos de las mujeres se manifestaron exigiendo justicia y que se esclarezca el hecho. La fiscalía ahora deberá determinar si el acusado actuó solo y qué motivó el ataque , mientras la familia de la víctima exige que se aplique todo el peso de la ley sobre el femicida y que se garantice la protección de los tres hijos de Daniela, que quedaron huérfanos de madre en las circunstancias más trágicas.