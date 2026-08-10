Frenaron a un hombre y a una mujer en un control policial y los detuvieron: llevaban un kilo de cocaína

En pleno control policial preventivo, dos personas terminaron detenidas con más de un kilo de cocaína secuestrada. Fue en el barrio porteño de Parque Chacabuco, mientras los efectivos de la División Antidrogas Zona Sur de la Policía de la Ciudad frenaban autos para chequear papeles.

El operativo se realizó en Cachimayo al 1900. Detuvieron a un Fiat Siena gris en las inmediaciones del Barrio Illia, en el que viajaban solamente un hombre de 25 años y una mujer de 23, de nacionalidad boliviana. En la inspección, los oficiales detectaron un paquete compacto envuelto en papel amarillo entre el asiento de atrás y el baúl.

Al revisar el bulto, los policías confirmaron que se trataba de un ladrillo de cocaína de 1.062 gramos. Pero había otro detalle: en la parte superior del paquete estaba grabada en bajo relieve la imagen de un delfín.

La marca del delfín

Según La Nación, el sello del delfín ya apareció en otros procedimientos vinculados con células del narcotráfico que operan en distintos puntos de América Latina. Los investigadores lo relacionan con una organización vinculada a Reynaldo Delfín Castedo, conocido como el "patrón del norte".

Además de la droga, durante el procedimiento fueron secuestrados el Fiat Siena y dos celulares, que ahora serán sometidos a peritajes. El objetivo es determinar si los dispositivos tienen comunicaciones que permitan establecer de dónde provenía la cocaína y hacía dónde se dirigía.

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Oeste del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, encabezada por la fiscal Catalina Neme, quien dispuso la detención de las dos personas que viajaban en el auto.

La investigación

El hombre detenido ya registraba antecedentes contravencionales del 2024. Según los registros policiales, había sido señalado como "trapito", que manejaba estacionamiento de manera ilegal durante eventos masivos. También contaba con una contravención por intentar ingresar a estadios de fútbol sin entrada.

Su situación judicial es ahora diferente y quedó involucrado en una causa vinculada al transporte de estupefacientes. Los investigadores todavía deben establecer qué papel cumplía cada uno de los detenidos y si los dos sabían qué contenía el paquete que llevaban en el auto.

También buscarán determinar el origen de la droga, su destino y si los sospechosos actuaban por su cuenta o formaban parte de una estructura más amplia. El análisis de los teléfonos y el resto de las pruebas serán claves para determinar hasta dónde llega la red detrás del kilo de cocaína secuestrado.