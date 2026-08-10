Bianco sobre la morosidad récord: “No es un problema individual, lo generó Milei”

Este lunes en conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el ministro Carlos Bianco, se refirió a la morosidad récord en Argentina: “No es un problema individual, es generado por MileI”. Además, contó el programa del Banco Provincia “Ponete al día” destinado a la refinanciación de deudas.

“La versión oficial es que es un problema individual… que ‘de repente una población, irresponsablemente tiende a endeudarse para darse un gustito’, como dijo un periodista”, afirmó el funcionario. “Bueno no, ese endeudamiento que las familias utilizan es para llegar a fin de mes. Entonces, cuando lo cualitativo deviene en cuantitativo, el problema es otro”, remarcó.

El dirigente mostró estadísticas que solventan lo dicho. Según información del Banco Central, la mora bancaria de familias se quintuplicó en menos de dos años; “pasó del 2,5% en octubre de 2024 a 12,8% en mayo de 2026”. Con prestamistas no bancarios - fintech y cadenas, financieras - llega a 33%, habiéndose triplicado en tarjetas de consumo (10,5% a 36,4%) y cuadruplicado en fintech (5,7% a 24,5%) en igual período.

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“Argentina es el 12° país con más mora entre los 98 relevados por el Banco Mundial y lidera el ranking en toda América Latina, superando en un 70% al segundo que es Ecuador”, detalló Bianco.

“No es irresponsabilidad individual, es la macro”, ratificó el funcionario. “La mora subió en todas las provincias, todas las edades y ambos géneros. Un fenómeno así no se explica por conductas individuales”, agregó. Además, 1 millón de personas entró en mora con una deuda promedio que bajó en términos reales (de $1,3 millones a $1 millón, a valores constantes): “no compraron más, les alcanzó para menos”, dijo.

A mayo de 2026, 20,9 millones de personas tenían algún tipo de deuda con bancos y/o billeteras virtuales. De esa cifra, 2,9 millones de morosos y morosas están endeudados con billeteras virtuales; 1,6 millones con bancos; y 1,3 millones con ambos tipos de entidades. De ellas, 5,8 millones estaban en mora con atrasos mayores a 90 días. “Casi 3 de cada 10 personas en Argentina son deudores”, cerró Bianco.

Las cifras implican un incremento de morosos del “132% desde febrero de 2024”, llegando a casi “1 de cada 5 personas adultas”. Vale recordar que en 2024, el Banco Central fijó tasas muy por debajo de la inflación (post devaluación), incentivando fuertemente al endeudamiento. “El crédito se expandió sin control a tasas de más del 10% intermensual a mediados del año”, recordó el dirigente.

“En 2025 las tasas ya estaban en terreno muy positivo, superando el 80% anual real. Refinanciar los consumos a estas tasas fue un fuerte golpe al bolsillo de las familias”, explicó Bianco. Además, a mediados de 2025, “el gobierno subió fuerte las tasas cortas (caución, simultáneas) para sostener el dólar, y actualmente ofrece a los bancos bonos duales a TAMAR+9,2%. Con ese premio y sin ningún riesgo, desincentiva la refinanciación de los bancos”, cerró.

Programa “Ponete al día” del Banco Provincia

Al respecto, el gobierno bonaerense lleva adelante desde el Banco Provincia un programa de refinanciación de deudas: “Ponete al día”. La misma cuenta con una reducción significativa de las tasas de interés y la posibilidad de extender los plazos de repago de los créditos.

De esta manera, para personas con un ingreso de hasta 4 salarios mínimos ($1.506.400) la tasa de interés baja al 39% anual para quienes tienen deudas con menos de 90 días de atraso y 31% para quienes tienen más de 90 días de atraso. En ambos casos, el plazo de la refinanciación puede extenderse hasta los 72 meses (6 años). En lo que va del año, los planes de refinanciación fueron solicitados por casi 84.000 clientes, por el equivalente a $344.800 millones.