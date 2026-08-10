“Está renaciendo el peronismo de la victoria”: Espinoza respaldó a Kicillof en el plenario del MDF en Alberdi

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio político que conduce el gobernador bonaerense Axel Kicillof, realizó el sábado en Alberti su primer plenario de la Cuarta Sección Electoral, en un encuentro que reunió a dirigentes, intendentes, militantes y referentes de distintos distritos. La actividad marcó el inicio de una serie de plenarios que el espacio busca llevar a distintos puntos de la provincia.

En el marco de los desafíos que enfrenta el peronismo bonaerense de cara a 2027, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, participó del encuentro y planteó la necesidad de construir una alternativa política a partir de las demandas de cada territorio. "Nuestra agenda no puede ser la agenda que impone el Gobierno nacional con discursos de odio en medios de comunicación. Nuestra agenda es la que impone el pueblo argentino, la agenda de nuestra gente", afirmó durante el plenario.

Durante el encuentro, vecinos de Junín, Chivilcoy, Chacabuco, General Viamonte, Carlos Tejedor, Carlos Casares, 9 de Julio, Rivadavia, Pehuajó y Trenque Lauquen, entre otros distritos, plantearon las dificultades que atraviesan las economías regionales y el sector agropecuario frente a las políticas del Gobierno de Javier Milei. En ese contexto, Espinoza puso el foco en la situación del interior agrícola bonaerense y reclamó un rol activo del Estado para acompañar a los sectores productivos: "Tenemos un interior agrícola que trabaja muy duro, y necesita de un Estado eficiente, con visión y sensibilidad social que empuje y fortalezca las economías regionales para salir adelante".

En esa línea, el dirigente aseguró: "Vamos a defender siempre al campo nacional y popular, a los trabajadores, a los jubilados, a los pequeños y medianos productores rurales". Sus declaraciones se dieron en un encuentro que buscó fortalecer la presencia territorial del MDF y recoger las demandas de los distintos municipios de la Cuarta Sección, de cara a la construcción política del espacio para 2027.

El cierre del encuentro estuvo atravesado por un fuerte respaldo a la gestión de Axel Kicillof. Luego de escuchar a representantes de los distintos distritos de la Cuarta Sección, Espinoza destacó el vínculo del mandatario bonaerense con el interior y afirmó: "Axel (Kicillof) mira al interior de la provincia de Buenos Aires como nunca antes la miró ningún gobernador". En ese sentido, sostuvo que el gobernador "vino a cambiar la realidad con hechos, con acciones, con decisiones, con valentía".

El plenario de Alberti marcó así el inicio de una recorrida que el MDF busca extender por distintos municipios de la provincia, con el objetivo de escuchar las demandas locales y consolidar una alternativa política al Gobierno nacional. En ese marco, Espinoza destacó el momento político del espacio y afirmó: “Hoy acá en Alberti, está renaciendo el peronismo de la victoria”. Luego, sostuvo: “Esto que hoy empieza en la 4ta. lo vamos a llevar también a todos los rincones de la Argentina, desde la Quiaca hasta Ushuaia”, antes de cerrar el encuentro con una definición sobre el gobernador bonaerense: “Hay futuro y es en unidad, hay alternativa y se llama Axel Kicillof, para construir una nueva Argentina con un futuro para todas y todos”.

El MDF se organiza de cara al 2027

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) es el espacio político que tiene como principal referente al gobernador bonaerense Axel Kicillof y que comenzó a consolidarse como una herramienta de construcción política dentro del peronismo bonaerense.

El espacio busca fortalecer su presencia territorial en la provincia a partir de encuentros con dirigentes, intendentes, militantes y referentes de distintos municipios. El plenario realizado en Alberti fue el primero de una serie de actividades que el MDF prevé desarrollar en las distintas secciones electorales.

De cara a 2027, el armado apunta a construir una alternativa política al Gobierno de Javier Milei y a posicionar el proyecto de Kicillof a partir de las demandas de los territorios. La recorrida por el interior bonaerense busca, en ese sentido, sumar volumen político y consolidar una estructura con presencia en toda la provincia.