Hasta Nelson Castro estalló de la bronca y reveló lo impensado sobre Milei: "No tiene"

El periodista Nelson Castro cuestionó al gobierno de Javier Milei por el tono confrontativo de sus funcionarios y apuntó contra el Presidente y Luis Caputo por sus recientes declaraciones. En Radio Rivadavia, sostuvo que la confrontación “inútil” termina perjudicando al oficialismo y advirtió que el enojo no es una buena herramienta para gobernar.

Castro sostuvo que el Gobierno atraviesa un escenario en el que la confrontación puede terminar jugando en su contra. "Cuando el Gobierno se encamina por la confrontación inútil, pierde", afirmó durante su análisis en Radio Rivadavia.

El periodista también cuestionó el tono que utiliza Javier Milei y consideró que el Presidente debería modificar su manera de comunicarse. Según planteó, el enojo que transmite el Gobierno termina siendo contraproducente. "Hay un gobierno que transmite enojo", señaló Castro, antes de dejarle un mensaje directo al mandatario: "Hay que decirle al gobierno del Presidente que el enojo es un mal consejero de todo en la vida".

En ese sentido, agregó una crítica al estilo de Milei: "En general cuando uno se enoja es porque no tiene razón. Cuando uno tiene la razón no hace falta ni enojarse ni gritar".

Hasta Nelson Castro estalló de la bronca y reveló lo impensado sobre Milei.

La crítica de Castro a Luis Caputo

Además de cuestionar a Milei, Nelson Castro apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por su explicación sobre una polémica declaración dirigida a empresarios. "El otro día tuvo que salir Luis Caputo a decir que él en realidad no les había dicho ‘tarados’ a los empresarios, sino a los que especulan", recordó y agregó: "Lo dijo dos días después, no le cree nadie. Eso lo aclarás al momento o no lo aclarás más".