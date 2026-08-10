Cumbia y folklore: con qué artistas compartirá escenario el Chaqueño Palavecino en un festival de música popular

La ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, se prepara para recibir la llegada de la primavera con el nacimiento de un nuevo evento multitudinario. El próximo domingo 20 de septiembre se realizará la primera edición del Festival Santiago Florece, una propuesta pensada para toda la familia que reunirá en un mismo escenario a grandes referentes del folklore, el chamamé y la cumbia, encabezados por el Chaqueño Palavecino.

La presencia de la emblemática voz del folklore del norte argentino se sumará al chamamé de Los Alonsitos y al ritmo bailable de Los Totora, logrando un cruce de géneros diseñado para todas las edades. Además, para el público infantil, el evento contará con el show en vivo de Soy Muni.

La jornada promete ser una celebración integral desde las primeras horas del día, combinando espectáculos infantiles, juegos, sorteos, la presentación de bandas locales y DJs, junto a un patio gastronómico con foodtrucks y sabores regionales. El momento más esperado de la noche estará a cargo del Chaqueño Palavecino, quien será la figura principal para dar el broche de oro al festival.

"Con muchísima alegría queremos contarles que está naciendo un nuevo festival pensado para toda la ciudad y la región. Un encuentro para disfrutar en familia, celebrar la llegada de la primavera y vivir una jornada inolvidable", reza el anuncio oficial del evento.

Chaqueño Palavecino.

Respecto a la participación del músico salteño, la producción anticipó un cierre cargado de tradición: "El domingo 20 de septiembre, la voz que representa como nadie al folklore del norte argentino va a cerrar la noche a puro sentimiento. Un festival, una fiesta, un solo domingo para vivirlo en familia". Las entradas para la primera edición de Santiago Florece ya se encuentran disponibles para su compra a través del sistema Show Max.

Emoción en el folklore por la reunión de Kike Teruel y Los Nocheros

La gira de Los Nocheros sumó un hito para el circuito del folklore con su presentación a sala llena en la ciudad de Mar del Plata. El show ofrecido por la formación que integran Mario Teruel, Álvaro Teruel y Rubén Ehizaguirre tuvo un fuerte impacto en las plataformas digitales tras la inclusión de un cruce imprevisto sobre el escenario.

El momento central de la velada se produjo cuando Kike Teruel, exintegrante del conjunto salteño, se incorporó de manera sorpresiva al espectáculo para interpretar una selección de temas a dúo con el grupo. La reaparición del músico junto a sus antiguos compañeros generó una ovación de pie por parte del público presente en el teatro y una amplia repercusión en redes sociales.