Ariel Senosiain fulminó a Pablo Lunati tras el penal no cobrado a River: "Te contrataron"

Ariel Senosiain cruzó a Pablo Lunati de manera contundente en X (ex Twitter), luego de que el exárbitro disparara munición gruesa a través de su cuenta oficial. El excandidato a Presidente de River Plate atacó al canal TyC Sports y a su programa Paso a Paso, a quienes acusó de "hacerse los boludos" con relación al penal no cobrado de Nahuel Banegas a Ángel Correa contra Tigre.

El periodista deportivo de 47 años fue mencionado por el exjuez en su fuerte publicación en la mencionada aplicación, por lo que el comunicador recogió el guante y le contestó de manera categórica. Incluso, mencionó que no fue confiable dentro de la cancha y sorprendió a todos, ya que "Senosia" suele mantener un perfil bajo y reservado por lo general.

La inesperada batalla entre Senosiain y Lunati por TyC Sports: "Canal asqueroso"

Todo comenzó cuando el exárbitro opinó en X, luego de haber visto el informe del programa acerca del encuentro entre el "Millonario" y el "Matador" en Victoria. "Cómo se hacen los boludos también los de Paso a Paso. Ni hablaron del escandaloso penal no cobrado a favor de River en cancha de Tigre", disparó y mencionó a los perfiles de los conductores Ariel Rodriguez y Senosiain. Incluso, calificó a TyC como "un canal asqueroso que baja línea a favor de (Claudio ´Chiqui´) Tapia y la AFA. Nunca hay que olvidarse de estos".

Senosiain cruzó fuerte a Lunati por su opinión sobre el penal no cobrado a River.

Pocos minutos más tarde, el presentador de Líbero en la misma señal reaccionó a su mismo tuit con un mensaje fuerte: "Tranquilo, Pablo. Debió haber sido penal. No creas a todos de tu condición. Nadie bajó línea de nada". Y sentenció en forma categórica: "Aunque el canal pueda tener errores como todos. Un ejemplo: cuando te contrataron a vos como si hubieras sido confiable".

La jugada en la que River pidió penal ante Tigre

Cuando el mediapunta campeón del mundo se disponía a definir mano a mano con el arquero Felipe Zenobio, entre Banegas y Alan Barrionuevo cruzaron al rosarino. Si bien hubo manotazos arriba también, lo concreto es que abajo se percibe claramente en la repetición que Banegas lo cortó con una especie de "tijera" desde atrás. Aunque pareció una infracción evidente, el árbitro Gariano no sancionó la pena máxima y desde el VAR ni siquiera lo llamaron para revisarla en la pantalla.

Banegas, el defensor de Tigre que disputó la pelota con Correa: "Me pisa"

Acerca de la jugada puntual que disparó la polémica, el defensor del "Matador" consideró: "Yo me tiro y siento un planchazo, un golpe. Tengo un huevo en la canilla...". Incluso, sentenció sobre este tema: "Algunos me dicen que lo toco, otros que no. La verdad es que no sé qué fue lo que termina cobrando Andrés, pero yo me tiré y siento que él me pisa en el intento de proteger la pelota".