China afirma que el lanzamiento del cohete "Long March 7A" ha fracasado tras una anomalía en el vuelo

La gente observa cómo despega un cohete portador "Long March 10B" desde la base de lanzamiento espacial de Wenchang, antes de regresar en vertical a una plataforma marítima.

China ha informado de que ‌el ‌lanzamiento del satélite ChinaSat-4B a bordo de un cohete "Long March 7A" fracasó después de que el cohete sufriera una ​anomalía de ⁠vuelo poco después ‌de despegar de ⁠la base espacial ⁠de Wenchang el lunes.

El cohete despegó a las ⁠20:02 hora de Pekín (1202 ​GMT), según ‌informó la agencia ‌estatal de noticias Xinhua, ⁠que añadió que se estaba analizando más a fondo ​la ‌causa.

Testigos de Reuters observaron un destello brillante en lo alto del cielo nocturno ⁠tras el lanzamiento, seguido de lo que parecían ser múltiples fragmentos luminosos.

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Esta misión ha sido el primer fallo conocido del ‌cohete "Long March 7A" desde su vuelo inaugural en marzo de 2020. El cohete volvió a entrar ‌en servicio en 2021 y, posteriormente, completó una ‌serie de ⁠misiones con éxito.

(Información del equipo ​de Reuters; edición de William Maclean, Editado en español por Juana Casas )