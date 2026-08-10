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China afirma que el lanzamiento del cohete "Long March 7A" ha fracasado tras una anomalía en el vuelo

10 de agosto, 2026 | 12.50
China afirma que el lanzamiento del cohete "Long March 7A" ha fracasado tras una anomalía en el vuelo

China ha informado de que ‌el ‌lanzamiento del satélite ChinaSat-4B a bordo de un cohete "Long March 7A" fracasó después de que el cohete sufriera una ​anomalía de ⁠vuelo poco después ‌de despegar de ⁠la base espacial ⁠de Wenchang el lunes.

El cohete despegó a las ⁠20:02 hora de Pekín (1202 ​GMT), según ‌informó la agencia ‌estatal de noticias Xinhua, ⁠que añadió que se estaba analizando más a fondo ​la ‌causa.

Testigos de Reuters observaron un destello brillante en lo alto del cielo nocturno ⁠tras el lanzamiento, seguido de lo que parecían ser múltiples fragmentos luminosos.

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Esta misión ha sido el primer fallo conocido del ‌cohete "Long March 7A" desde su vuelo inaugural en marzo de 2020. El cohete volvió a entrar ‌en servicio en 2021 y, posteriormente, completó una ‌serie de ⁠misiones con éxito.

(Información del equipo ​de Reuters; edición de William Maclean, Editado en español por Juana Casas )

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