No se puede creer lo que contó Graña sobre lo que hará el Gobierno: "Persecución"

No se puede creer lo que contó Graña sobre lo que hará el Gobierno.

El periodista Rolando Graña cuestionó al presidente Javier Milei por sus referencias al "terrorismo ideológico" y advirtió sobre el riesgo de que esa definición sea utilizada para perseguir a personas por sus ideas. En América TV, planteó interrogantes sobre el alcance de las declaraciones del mandatario y las vinculó con una posible escalada de la conflictividad política.

Graña puso el foco en la definición de "terrorismo ideológico" utilizada en el discurso oficial y sostuvo que, detrás de ese concepto, podría quedar comprendida la disidencia política. "Terrorismo ideológico quiere decir disidencia de ideas", afirmó.

A partir de esa interpretación, el periodista cuestionó directamente al Gobierno y planteó dudas sobre el alcance que podría tener esa postura. "¿O sea que el Gobierno va a empezar a perseguir gente por sus ideas?", preguntó Graña.

No se puede creer lo que contó Graña sobre lo que hará el Gobierno.

En ese sentido, planteó tres escenarios posibles: "¿Es una bravata más del presidente Milei? ¿Es una exageración más del presidente Milei? ¿O es un regreso a la doctrina de la persecución ideológica de la dictadura?".

La advertencia sobre las protestas

Graña también vinculó sus cuestionamientos con el accionar de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y expresó preocupación por una eventual profundización de la represión. "¿Tenemos que acostumbrarnos a que haya civiles armados con armas largas en las manifestaciones disparando balas de goma a la altura de los ojos de la gente?", preguntó.