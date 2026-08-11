El aumento de la nubosidad será producto del incremento importante de la nubosidad y dará paso a varios días de cielo mayormente nublado o cubierto.

Las condiciones meteorológicas cambiarán en los próximos días luego varias jornadas de estabilidad, intenso frío y escasa presencia de sol desde que comenzó la semana. En los próximos días el ambiente se tornará más húmedo e inestable, lo que promoverá un aumento en la nubosidad y el regreso de lluvias y tormentas en varios sectores.

Este martes se presentó un aumento parcial de la nubosidad, acompañado por una leve recuperación de las temperaturas mínimas, aunque las máximas no ascenderán de los 12 grados. Hacia el miércoles, se espera el retorno de lluvias débiles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El aumento de la nubosidad será producto del incremento importante de la nubosidad y dará paso a varios días de cielo mayormente nublado o cubierto. Hasta el domingo 16 se esperan días húmedos, fresco e inestable y precipitaciones débiles en forma de lluvias y lloviznas según la región.

¿Cuál será el día más inestable de la semana?

Según el sitio Meteored, el cambio del tiempo no será impactante, ya que los acumulados previstos son bajos y se mantendrán por debajo de los 10 milímetros diarios. Se estima que entre el miércoles y el jueves, las mayores probabilidades alcanzarán valores cercanos al 40%.

El jueves 13 podría ser una de las jornadas más grises de la semana, con cielo cubierto, lluvias aisladas y temperaturas en torno a los 8 de mínima y 11 de máxima. Además, el viento del sudeste también contribuirá a mantener una sensación térmica baja.

¿Se viene el calor?

Durante el viernes y el sábado persistirá la nubosidad, aunque la tendencia indica que las temperaturas podrían elevarse unos grados. El sábado 15 podría llegar a los 16 y el domingo se mantendría en un número similar, con probabilidad de lluvias aisladas y chaparrones.

El reporte de los meteorólogos indica que no habrá mucha diferencia entre las temperaturas de la madrugada y las de la tarde, una característica típica de las jornadas húmedas y nubosas.

El frío sigue

Para la próxima semana se espera un nuevo descenso térmico muy marcado. El feriado del 17 de agosto podría presentar cierta inestabilidad sobre Buenos Aires durante las primeras horas, pero con el avance del día las condiciones mejorarían.

Entre el martes 18 y el miércoles 19, volverán a bajar las temperaturas de manera moderada, con mínimas por debajo de los cinco grados en el AMBA, con un ambiente apenas fresco. Por el momento, los modelos meteorológicos no prevén lluvias abundantes ni tormentas fuertes a mediano plazo.