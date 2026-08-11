Cuándo empiezan las vacaciones de verano 2026-2027 en CABA: la fecha confirmada

Después del receso de invierno, las comunidades educativas de todo el país entran en la segunda mitad del ciclo lectivo 2026, con la mirada puesta en el cierre del año escolar y el comienzo de las vacaciones de verano 2026-2027. En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), la fecha ya está confirmada y quedó establecida dentro del calendario oficial.

De acuerdo con el cronograma difundido por el Ministerio de Capital Humano y el Consejo Federal de Educación (CFE), las clases en CABA finalizarán la tercera semana de diciembre de 2026. La propia Ciudad de Buenos Aires también confirmó esa fecha para todos los niveles educativos.

Cuándo terminan las clases en CABA en 2026

Los estudiantes porteños tendrán su último día de clases el viernes 18 de diciembre de 2026. De esta manera, CABA está dentro del grupo mayoritario de jurisdicciones que cerrarán el ciclo lectivo en esa fecha.

El calendario escolar 2026 establece que el ciclo en la Ciudad comenzó el 25 de febrero para los niveles inicial y primario, mientras que el nivel secundario inició sus actividades el 2 de marzo. El receso de invierno se desarrolló entre el 20 y el 31 de julio.

La fecha de finalización responde al esquema federal que busca garantizar un piso de 190 días efectivos de clase. El Consejo Federal de Educación ratificó para 2026 el compromiso de las 24 jurisdicciones de cumplir con esa cantidad de días, además de los pisos de horas establecidos para los distintos niveles.

Cuándo empiezan las vacaciones de verano 2026-2027 en CABA

Con el cierre de las clases previsto para el viernes 18 de diciembre, el receso de verano comienza formalmente para los estudiantes el sábado 19 de diciembre de 2026.

La fecha es especialmente relevante para las familias que empiezan a organizar viajes, actividades y otros planes para el verano. Sin embargo, hay una diferencia entre el último día del dictado ordinario y la finalización de todas las instancias educativas: determinados estudiantes pueden tener actividades de intensificación, evaluación o exámenes según su situación académica.

Por eso, aunque el calendario fija el 18 de diciembre como último día de clases, las familias deben consultar las comunicaciones de cada establecimiento si sus hijos tienen que completar alguna instancia posterior.

El calendario escolar 2026 en CABA

CABA será una de las jurisdicciones que terminarán las clases el viernes 18 de diciembre. En ese mismo grupo están Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

En comparación, Provincia de Buenos Aires y Mendoza finalizarán el 22 de diciembre, mientras que La Pampa será la última jurisdicción en cerrar el ciclo lectivo, el 23 de diciembre. Formosa, en tanto, será la primera en hacerlo, el 17 de diciembre.