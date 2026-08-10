Cuánto sale el boleto de tren en agosto 2026: las tarifas para los recorridos cortos y de larga distancia

Viajar en tren en el Área Metropolitana de Buenos Aires es más caro desde el 1° de agosto de 2026, luego de que el Gobierno aplicara un aumento del 10,5% sobre las tarifas de las principales líneas ferroviarias.

La actualización alcanza a los servicios Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur y modifica el valor de los pasajes según la distancia recorrida. Con el nuevo cuadro tarifario, el boleto mínimo para quienes utilizan la tarjeta SUBE registrada pasó de $380 a $420, mientras que los recorridos de mayor extensión alcanzan los $729.

Aumento del transporte en AMBA

Cuánto sale el boleto de tren en agosto de 2026

Las nuevas tarifas para los usuarios con SUBE registrada quedaron establecidas de la siguiente manera:

Primera sección o recorridos cortos: $420.

$420. Segunda sección: $586.

$586. Tercera sección o recorridos más largos: $729.

La tarifa varía de acuerdo con la distancia recorrida y la sección correspondiente a cada viaje.

En tanto, quienes compren el boleto en efectivo deberán pagar una tarifa plana de $1.500, independientemente del recorrido.

Qué líneas de tren aumentaron

El incremento del 10,5% alcanza a las principales líneas metropolitanas:

Mitre.

Sarmiento.

San Martín.

Urquiza.

Roca.

Belgrano Norte.

Belgrano Sur.

De esta manera, los usuarios de estos servicios comenzaron agosto con un nuevo cuadro tarifario.

Cuánto cuesta viajar en tren larga distancia

El boleto mínimo pasó de $380 a $420, lo que representa la tarifa correspondiente a los viajes de menor distancia para quienes tienen la SUBE registrada. Este valor funciona como piso dentro del esquema de tarifas ferroviarias y se aplica a la primera sección.

Para los viajes más extensos, las tarifas también aumentaron. El boleto correspondiente a la segunda sección quedó en $586, mientras que la tercera sección pasó a costar $729. En ambos casos, el valor corresponde a pagos realizados con una tarjeta SUBE registrada.

Cuánto cuesta el boleto si se paga en efectivo

La diferencia es considerable para quienes no utilizan la SUBE. Desde agosto, el boleto comprado en efectivo tiene un valor único de $1.500, sin distinción por distancia recorrida. Por eso, utilizar la tarjeta SUBE registrada continúa siendo la opción más conveniente para viajar en tren dentro del AMBA.

También aumentaron colectivos y subte

La actualización de los trenes se produjo en simultáneo con otros aumentos en el transporte público. En CABA, los colectivos aumentaron 3,9% y el boleto mínimo quedó en $852,90. En la Provincia de Buenos Aires, las líneas bajo jurisdicción bonaerense subieron 4,4%, con una tarifa mínima de $1.111,19. El subte, por su parte, también aumentó 3,9% y pasó a costar $1.684 para quienes utilizan la SUBE registrada.

Con estos ajustes, agosto comenzó con una nueva actualización generalizada del transporte público en el AMBA, aunque los trenes fueron los que registraron el mayor incremento porcentual, con una suba del 10,5%.