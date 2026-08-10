Un ciudadano paraguayo aficionado a la meteorología estuvo perdido cinco días en una zona selvática de Misiones, donde había llegado con el objetivo de rescatar una sonda que había sido arrastrada por el viento. El hombre había ingresado a la provincia el 3 de agosto y el 4 se adentró en en la vegetación autóctona de Colonia Delicia para intentar recuperar el dispositivo que presuntamente había caído en territorio argentino.

Identificado como Oscar Antonio González Caballero (57), fue localizado con vida en medio de un complejo operativo que requirió guía aérea con drones -equipados con cámaras térmicas- para lograr su rescate. Del operativo participaron la Policía de Misiones, Gendarmería Nacional, baqueanos y la Unidad Regional III de El Dorado, que montaron un rastrillaje por tierra y aire usando teléfonos robustos RugGear para mapear la selva por cuadrículas.

La búsqueda finalizó este domingo por la noche, cuando las patrullas terrestres y del Centro Móvil del CIO 911 hallaron a González Caballero. Por la densidad del bosque y la falta de caminos, la extracción demandó varias horas. El hombre fue hallado con signos de debilidad producto de la falta de alimentación y con lesiones provocadas por insectos, además de una caída que sufrió en medio del monte.

Su familia explicado a las autoridades que el hombre había sido sometido meses atrás a una delicada cirugía en la cabeza para removerle un tumor cerebral, por lo que temían que haya sufrido alguna descompensación física, un desmayo o un accidente mientras caminaba solo por el monte.

¿Cómo fue el operativo de rescate?

Una vez a salvo, fue derivado al Hospital de Colonia Delicia, donde constataron que no era necesaria su internación, por lo que regresó junto a su familia a Caaguazú, Paraguay, donde vive. Su llegada a nuestro país se dio luego de que advirtiera que la sonda meteorológica que había lanzado emitía señales desde la provincia de Misiones.

El hombre ingresó a la Argentina por Puerto Iguazú y ese mismo día llegó hasta la zona de Colonia, donde se alojó en la casa de un lugareño. El martes al amanecer, se dirigió hacia el lugar donde la sonda emitía señales. Tras avanzar unos 400 metros abriéndose paso a machetazos, fue sorprendido y perseguido por una gran felino al que identificó como un tigre.

En medio de la desesperada huida para escapar del animal, perdió su celular y su linterna, al tiempo que sufrió lesiones en los pies. Al encontrarse desorientado y sin referencias visuales, deambuló en círculos durante días y buscó refugio en las copas de los árboles durante las noche para no quedar expuesto.

En una de esas noche, cayó de la altura y sufrió traumatismos en el rostro. Antes de perderse en la selva, había intercambiado mensajes con su familia. Les había informado que desde el kilómetro 18 debía llegar al 22 para reencontrarse con su equipamiento.

Horas después, su celular dejó de emitir señal y perdió comunicación con su familia, que viajaron a Misiones para realizar la denuncia ante la Policía. Pese a presentar debilidad física por la falta de alimento y los días de deambular por el monte, al momento del hallazgo el hombre se encontraba lúcido y orientado, según informó la Policía de Misiones.