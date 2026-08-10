Durante una transmisión en vivo de ESPN, la producción olvidó cerrar los micrófonos antes de la pausa y el presentador y periodista Germán Paoloski protagonizó un incómodo momento al aire luego de lanzar duras críticas contra el comentarista Juan Pablo Varsky.

En ese contexto, mientras se producía el incidente al aire, se escuchó: “Varsky es un pelot… le tengo aprecio pero es pelot…”. Tras lo ocurrido, varios usuarios compartieron el fragmento en X y el video se viralizó rápidamente en las redes sociales. Sin embargo, hasta el momento, el involucrado no realizó ninguna aclaración pública sobre lo sucedido.

Asimismo, varios comentarios en redes sociales señalaron que este tipo de situaciones ya habría ocurrido durante ciclos anteriores con otras figuras. A su vez, muchos usuarios apuntaron contra el periodista y cuestionaron su actitud, asegurando que el episodio lo dejó expuesto como un “mal compañero”.

Juan Pablo Varsky confesó que fue hincha de River y después se hizo de Boca

Tras las masivas críticas de los hinchas de River hacia el comentarista Juan Pablo Varsky, luego de que afirmara durante su relato de la derrota de River ante Tigre que no había visto penal en una infracción sobre Ángel Correa, el periodista explicó su vínculo con el club y reveló que durante su infancia fue hincha de River, aunque a los 10 años decidió hacerse de Boca.

River perdió 1-0 ante Tigre por el Torneo Clausura.

Asimismo, Varsky contó cómo fue el momento en el que tomó esa decisión y recordó el partido que marcó un antes y un después en su relación con ambos clubes: “El viernes 10 de abril Boca le gana 3-0 a River, la pasé muy mal ese día, obviamente lloré, me gritaron los goles en la cara, los dos de Brindisi y el de Diego. Pasaron dos o tres semanas y le dije a mi viejo, a mis diez años: ‘Bueno, me hago de Boca”.

Luego, el comentarista explicó su postura sobre la posibilidad de cambiar de club y relacionó su experiencia personal con la situación que actualmente vive junto a su hijo: “Yo no estoy de acuerdo con esto de que no te podés cambiar de club, lo viví en carne propia y lo vivo con mi hijo, que es de River. Yo fui hincha de River. Y es una historia muy linda”.

Finalmente, Varsky volvió a referirse a la polémica jugada protagonizada por Ángel Correa durante el partido frente a Tigre y sostuvo que, desde su perspectiva, no existió una infracción que justificara el cobro de un penal: “No veo contacto contundente como para cobrar penal, no veo sujeción de Barrionuevo, ni tampoco el contacto abajo de Banegas como para derribar a Correa. No veo falta”.