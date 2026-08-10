Se filtró quién se va de Gran Hermano hoy lunes 10 de agosto 2026: el nuevo participante eliminado

La gala de eliminación definirá este lunes 10 de agosto quién continúa en competencia y quién deja la casa.

La nueva gala de Gran Hermano genera expectativa por una placa de seis participantes y una definición que promete ser ajustada. Las encuestas en redes sociales ya marcaron una tendencia entre los nominados, mientras crece la incertidumbre por quién deberá abandonar la casa este lunes 10 de agosto de 2026.

Quiénes están nominados en Gran Hermano este lunes 10 de agosto

La última gala de nominación dejó una placa integrada por seis participantes. La definición se realizará mediante el voto negativo del público, por lo que quien reúna la mayor cantidad de votos en contra será eliminado de la competencia.

Los participantes que quedaron nominados son:

Sol

Hanssen

Majluf

Pincoya

Charlotte

Zilli

La placa reúne perfiles muy diferentes y, durante las últimas horas, las redes sociales se convirtieron nuevamente en el principal escenario de campañas para definir quién continúa en Gran Hermano.

Quién sería el próximo eliminado de Gran Hermano según las encuestas

De acuerdo con el sondeo difundido por GH Encuestas , cuenta de X dedicada a medir las tendencias de votación del reality, Sol aparece como la participante más comprometida de cara a la gala de este lunes.

, cuenta de X dedicada a medir las tendencias de votación del reality, Sol aparece como la participante más comprometida de cara a la gala de este lunes. La encuesta le atribuye un 60% de intención de voto negativo, una diferencia que la ubica al frente de las preferencias para abandonar la casa. Detrás aparece Hanssen, quien también concentra una parte importante de los votos registrados en la medición.

Sol aparece como la principal candidata a abandonar Gran Hermano este lunes, según las encuestas en redes sociales.

De esta manera, Sol sería la principal candidata a convertirse en la nueva eliminada de Gran Hermano , siempre tomando como referencia el resultado de esta encuesta.

, siempre tomando como referencia el resultado de esta encuesta. Sin embargo, se trata únicamente de un sondeo realizado en redes sociales y no de un resultado oficial. La definición estará en manos del público durante la gala de eliminación de este lunes 10 de agosto, por lo que la tendencia puede modificarse antes del cierre de la votación.

Cómo votar para eliminar a un participante de Gran Hermano

La votación de esta semana es negativa: el público debe elegir al participante que quiere que abandone la casa. Para hacerlo, se puede enviar un mensaje de texto con la palabra GH al 9009. También existe la posibilidad de votar mediante el código QR que aparece en pantalla durante las emisiones de Telefe.

El sistema de voto negativo es el mecanismo utilizado para definir las eliminaciones y permite que la audiencia tenga la última palabra sobre la continuidad de los jugadores.

Gran Hermano Generación Dorada 2026.

A qué hora es la gala de eliminación de Gran Hermano

La definición de esta placa se conocerá durante la gala de eliminación de este lunes 10 de agosto. Allí, la producción irá comunicando quiénes continúan en competencia hasta llegar a la definición final.

La expectativa está puesta especialmente en el duelo entre los participantes que aparecen con mayor intención de voto negativo en los sondeos. Aunque Sol parte como la principal señalada por GH Encuestas, Hanssen también aparece entre los jugadores con mayor riesgo.

Por eso, el resultado definitivo de Gran Hermano recién podrá conocerse cuando finalice la votación oficial. La encuesta puede anticipar una tendencia, pero no determina quién será el nuevo eliminado del reality.