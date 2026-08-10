Gastón Gaudio confirmó cuál será su rol en las próximas elecciones en Independiente

Gastón Gaudio, ex tenista campeón de Roland Garros 2004 y reconocido hincha de Independiente, confirmó que mantiene conversaciones con diferentes agrupaciones políticas del club y no descartó postularse como candidato a presidente en las elecciones de diciembre de 2026.

El histórico deportista estuvo presente en el estadio Libertadores de América durante la derrota del equipo ante Platense por 1 a 0 y aprovechó para dialogar con la prensa. En ese momento, expresó con firmeza: “Siempre quise ayudar a Independiente”, dejando claro su compromiso con la institución. Además, Gaudio destacó el anhelo compartido por la hinchada y los dirigentes: “Tenemos el deseo de todos, el de ganar”. Sobre sus reuniones con las distintas agrupaciones políticas del club, agregó: “Sí, con todos hablo. Nunca hice política, así que hablo con todos”, lo que muestra su disposición a involucrarse activamente en el futuro del club.

Tras su retiro del tenis profesional, Gaudio se vinculó al mundo de los medios de comunicación, fue capitán del equipo argentino de Copa Davis y actualmente se desempeña como representante de negocios internacionales relacionados con el Emir de Qatar. Ahora, su foco parece estar puesto en aportar al club de sus amores desde otro lugar. Con las elecciones presidenciales en Independiente a la vuelta de la esquina, la aparición de Gaudio como posible candidato genera expectativa y abre un nuevo capítulo en la historia política del club.