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Robó monitores del Hospital Fernández, intentó venderlos por Facebook y lo descubrieron

Fue detenido en el barrio porteño de Caballito tras ofrecer por una plataforma online dos monitores multiparamétricos que habían sido robados del área de Terapia Intensiva del Hospital.

10 de agosto, 2026 | 15.19
Robó monitores del Hospital Fernández, intentó venderlos por Facebook y lo descubrieron

Un empleado del Hospital Fernández encontró en una plataforma de venta online dos monitores multiparamétricos, iguales a los que habían sido robados del centro de salud recientemente: los ofrecían por 1 millón de pesos. Revisando los números de serie, el hombre pudo saber que, en efecto, eran los equipos sustraídos.

Después de encontrar la publicación, el empleado logró poner en marcha una investigación, que terminó con un detenido y con el secuestro de los equipos médicos. La intervención estuvo a cargo de oficiales de la División Investigaciones 14 de la Policía de la Ciudad, después de la denuncia realizada por el trabajador.

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La venta controlada

Con autorización de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14, a cargo de Pablo Recchini, los investigadores planificaron una compra controlada. El propio empleado del hospital se hizo pasar por interesado y acordó un punto de encuentro con el supuesto vendedor.

La cita se concretó en Caballito, en una estación de servicio ubicada en el cruce de las avenidas La Plata e Independencia. Cuando el sospechoso llegó al lugar, los policías que habían montado un operativo cerrojo lo redujeron y detuvieron.

La estrategia permitió recuperar los dos monitores que habían sido robados del Hospital y avanzar con la investigación de otros elementos cuya procedencia el hombre no pudo justificar.

Durante un allanamiento, los agentes encontraron un monitor de latidos fetales, una bomba de vacío y otros instrumentales médicos. Todos quedaron secuestrados para determinar el origen y establecer si también habían sido sustraídos de alguna institución.

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Secuestraron equipos por casi $9 millones

Tras la detención, la causa quedó bajo intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13, a cargo del juez Diego Slupsky. La Justicia dispuso el arresto del sospechoso y el secuestro de todos los elementos encontrados.

En total, el equipamiento médico incautado tendría un valor de mercado de $9 millones aproximadamente. También fueron secuestrados el celular del detenido y un Chevrolet Spin azul, auto en el que había llegado al punto acordado para realizar la venta.

Según informaron fuentes vinculadas al procedimiento, el hombre detenido cuenta además con antecedentes por violencia de género y por hurto. La investigación ahora continúa buscando determinar si los equipos encontrados corresponden al robo cometido en el Hospital Fernández o si el sospechoso podría estar relacionado con otros hechos similares.

Se analizarán los objetos secuestrados y el teléfono celular para intentar reconstruir cómo fueron obtenidos y si existía una estructura dedicada al robo y comercialización de equipamiento médico.

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