Lunes 10 de Agosto del 2026 Lun 10 Ago
Cotizaciones
Dólar Oficial $1520
Dólar Tarjeta $1976
Dólar Blue $1535
Dólar CCL $1582.3
Euro $1688.03
Riesgo País 408
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Gastronomía

Cuáles son los 9 lugares para comer lasaña exquisita en Buenos Aires

Nueve restaurantes en Buenos Aires para comer una buena lasaña, en formatos tradicionales y modernos, en el día mundial de esta tradicional y famoso tipo de pasta.

10 de agosto, 2026 | 15.10
Lasaña

Llega el invierno y, con las bajas temperaturas, el apetito exige platos reconfortantes, calientes y llenos de sabor. En este escenario, la lasaña se posiciona como la reina indiscutida de la cocina italiana: una preparación que abraza el alma a través de capas perfectamente dispuestas de pasta artesanal, abundante salsa, relleno esmerado y un buen gratinado. El próximo 29 de julio se celebra el Día Mundial de la Lasaña, la excusa perfecta para recorrer distintos rincones de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores en busca de las mejores versiones de este clásico inmortal.

De la tradición italiana a las versiones modernas: dónde probar lasañas

  • Sole di Parma (Tigre): ofrece en exclusiva su Lasagna della Nonna, inspirada en Emilia-Romaña, con boloñesa de cerdo a fuego lento, bechamel y parmigiano reggiano gratinado.

  • L’adesso (Palermo): el chef Leonardo Fumarola rinde tributo a la tradición con su receta a la emiliana de pasta fresca al huevo, ragú de cocción lenta, muzzarella y costra crujiente.

Lasaña: un platillo tradicional italiano. (Crédito de foto: La Parolaccia)

  • La Parolaccia (Recoleta, Belgrano, San Isidro): el emblemático clásico italo-mediterráneo invita a festejar con dos opciones: la tradicional alla bolognese de ternera o su alternativa di vegetales con ricota y mozzarella.

  • Biasatti (Colegiales): ideal para disfrutar en casa via take away, ofrece su lasaña bolognesa en masa de espinaca con ragú de ocho horas, además de una lograda versión de vegetales asados.

  • Restaurant Museo Evita (Palermo): presenta una propuesta con sello patagónico mediante su lasaña de cordero, disponible dentro de un menú especial de pasos para celebrar esta fecha.

MÁS INFO

  • Carmen (Palermo): el restaurante comandado por Nacho Feibelmann suma a la celebración una edición especial fuera de carta con relleno de cordero, bechamel, espinaca y el toque del fuego. Incorporan el fuego y las brasas para su elaboración.  

  • Chizza (Los Cardales): destaca por su impecable arquitectura de nueve capas de masa casera y ocho de carne cocinada más de tres horas con mirepoix, pomodoro y vino tinto.

Lasaña de nueve capas. (Crédito de foto: Chizza)

  • Enero (Costanera y Pilar): su versión a la bolognesa se elabora con masa de semolín, ragú de ternera al vino tinto y un toque distintivo de pesto genovés con albahaca fresca. Es una versión abundante del clásico de la cocina italiana.

  • Casa Bellucci (Parque Chacabuco): apuesta a la precisión técnica: enfría y corta la preparación antes del gratinado final para lograr capas intactas, interior cremoso y una corteza dorada. Utiliza estofado de carne molida, salsa blanca, pomodoro, parmesano y aceite de oliva.

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Trending
Netflix
Netflix estrenó la miniserie sobre uno de los atentados más terroríficos del siglo pasado
Las más vistas