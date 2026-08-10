Netflix estrenó la miniserie sobre uno de los atentados más terroríficos del siglo pasado

La miniserie “Bomba en el Pan Am 103” llegó a Netflix con una historia basada en uno de los atentados más graves de la aviación comercial. La producción británica reconstruye la investigación posterior a la explosión del vuelo 103 de Pan Am, ocurrida el 21 de diciembre de 1988 sobre Lockerbie, Escocia, y que provocó la muerte de 270 personas.

La ficción tiene seis episodios y combina drama, investigación criminal y hechos reales. La trama sigue el trabajo conjunto de la policía escocesa y el FBI para determinar qué ocurrió, identificar a los responsables y reunir las pruebas necesarias para llevar el caso adelante.

Creada por Jonathan Lee y dirigida por Michael Keillor, la producción está protagonizada por Connor Swindells, Patrick J. Adams y Tony Curran, entre otros.

¿De qué se trata “Bomba en el Pan Am 103”?

La historia comienza el 21 de diciembre de 1988, cuando el vuelo 103 de Pan Am, que cubría la ruta entre Londres y Nueva York, explota mientras sobrevuela la localidad escocesa de Lockerbie. La aeronave cae sobre la zona y el atentado deja 270 víctimas fatales: las 259 personas que viajaban a bordo y 11 habitantes de la localidad.

A partir de la tragedia comienza una investigación de gran escala. La serie muestra cómo la policía local y los agentes del FBI trabajan para reconstruir lo ocurrido, identificar el origen de la bomba y establecer quiénes estuvieron detrás del atentado.

Los primeros episodios se concentran en las tareas posteriores a la explosión y en la búsqueda de pruebas. Dos semanas después del ataque, los investigadores determinan que la tragedia fue provocada por una bomba colocada dentro del avión. Sin embargo, la investigación conjunta comienza a atravesar dificultades cuando el FBI mantiene información vinculada con uno de sus principales sospechosos.

La pesquisa también lleva a los investigadores fuera de Escocia. Un fragmento de una radio aporta una pista sobre el fabricante del artefacto explosivo, mientras que una investigación relacionada con el equipaje conduce a los detectives escoceses hasta Malta.

Con el avance de la historia, salta hasta 1990 y muestra cómo los investigadores encuentran similitudes entre el atentado del Pan Am 103 y otro ataque. Una prueba clave expone además un error cometido durante la investigación, lo que vuelve a poner el foco sobre el trabajo realizado por el FBI.

El último episodio se sitúa después de más de una década de investigación, cuando los sospechosos llegan a juicio. La producción también incorpora la perspectiva de los familiares de las víctimas y la búsqueda de justicia que continuó durante años.

Ficha técnica de “Bomba en el Pan Am 103”