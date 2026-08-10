El terremoto en Colombia ya deja más de 50 muertos y provocó graves colapsos en hospitales y municipios

Al menos medio centenar de personas murieron en Colombia como consecuencia del devastador terremoto de magnitud 7,4 registrado en la mañana con epicentro en el departamento del Chocó. La actualización de las autoridades territoriales reveló la magnitud trágica del impacto sísmico, que afectó a unos nueve departamentos del país, paralizó las operaciones en seis aeropuertos regionales y provocó el colapso de infraestructuras clave como centros de salud y complejos habitacionales.

El reporte más severo proviene del departamento de Valle del Cauca, donde la gobernadora Dilian Francisca Toro confirmó la muerte de 27 personas, entre ellas al menos tres menores de edad, aclarando que la cifra aún no contabiliza los balances de la capital, Cali. Toro detalló que en el municipio de El Águila colapsó un centro hospitalario dejando a varias personas atrapadas entre los escombros, mientras que la localidad de El Cairo registró la destrucción o afectación de casi el 80 % de sus estructuras urbanas. En paralelo, en Risaralda, el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, informó el deceso de al menos 18 vecinos y decenas de heridos, calificando el escenario de "extremadamente trágico" a la espera de poder dimensionar la totalidad de las pérdidas materiales y humanas.

Las tareas de rescate se extienden sobre una franja territorial crítica. En el departamento del Chocó, donde se situó el epicentro a cinco kilómetros de San José del Palmar y a una profundidad de 107 kilómetros según el reporte preliminar del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la gobernadora Nubia Córdoba ratificó cuatro fallecidos y 69 heridos. Por su parte, el alcalde de Manizales, en Caldas, Jorge Eduardo Rojas, constató la muerte de dos personas, además de una docena de edificios destruidos y más de 20 viviendas colapsadas. El Presidente Abelardo De La Espriella coordina la atención de la emergencia a través del Puesto de Mando Unificado junto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para acelerar la llegada de rescatistas y asistencia humanitaria a las zonas sepultadas.

Con información de EuropaPress.