Gobierno de Trump ha revocado más de 175.000 visados: Departamento de Estado

FOTO DE ARCHIVO: Vista general de un letrero del Departamento de Estado en el exterior del edificio del Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington, D.C., EEUU

El ​Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el lunes que ha revocado más de 175.000 visados a ‌ciudadanos extranjeros bajo ‌el gobierno del presidente Donald Trump, en el marco de una amplia campaña de represión migratoria que ha privado de privilegios de viaje e inmigración a decenas de miles de personas más.

El departamento señaló en un comunicado que las revocaciones se dirigían a extranjeros que "violaron ​las condiciones de ⁠sus visados, cometieron delitos, incitaron a la violencia ‌contra ciudadanos estadounidenses, estafaron a estadounidenses, abusaron ⁠de nuestro sistema de inmigración ⁠o pusieron en peligro la seguridad nacional".

La mayoría de los visados se revocaron tras "intervenciones policiales", siendo las agresiones, la ⁠conducción bajo los efectos del alcohol, los robos ​y los delitos relacionados con las ‌drogas las causas principales, según ‌el departamento.

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Entre los casos concretos citados por el departamento ⁠se incluyen una persona acusada de violación y agresión sexual, otra acusada de secuestro y trata de personas, y una persona que se enfrenta a ​más de ‌una docena de cargos por posesión de material de abuso sexual infantil.

Una embajada de Estados Unidos en el norte de África revocó más de 100 visados a padres "turistas de parto" que, ⁠supuestamente, acudieron al país principalmente para dar a luz y que sus hijos obtuvieran la ciudadanía estadounidense, según se indicó.

El departamento también afirmó que había revocado los visados de varios extranjeros que "celebraron" el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, entre ellos uno que afirmó que "murió demasiado tarde".

En enero, ‌el departamento afirmó que había revocado más de 100.000 visados, una cifra récord en aquel momento.

El alcance de las revocaciones refleja la amplia campaña de represión migratoria iniciada cuando Trump regresó a la Casa Blanca el año ‌pasado, que ha supuesto la deportación de un número sin precedentes de migrantes, incluidos algunos que poseían visados válidos.

El Gobierno ‌también ha adoptado ⁠una política más estricta en la concesión de visados, con un control más riguroso ​de las redes sociales y una ampliación de los criterios de selección.

(Reportaje de Ryan Patrick Jones en Toronto; edición de Andrea Ricci, Editado en español por Juana Casas)