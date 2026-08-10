Gigantes de Wall Street se asociarán con Nvidia en acuerdo de financiación para IA: FT

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra el logotipo de Nvidia.

​Un consorcio de grupos financieros, entre los que ‌se incluyen ‌Apollo Global y Blackstone, está colaborando con Nvidia para reunir un paquete de financiación de 500.000 millones de dólares destinado al ​desarrollo ⁠de infraestructuras de inteligencia ‌artificial, informó el lunes ⁠el Financial ⁠Times.

Esta posible alianza pone de relieve los esfuerzos de Nvidia ⁠por recaudar capital ​para los chips, ‌la generación de ‌energía y los centros ⁠de datos que sustentan el auge de la IA.

El grupo, del ​que también ‌forman parte Global Infrastructure Partners, de BlackRock, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs y KKR, ⁠está en conversaciones para asociarse con Nvidia en la expansión de la IA, según el FT, que cita a cinco personas al ‌tanto de las negociaciones.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El acuerdo podría anunciarse ya el lunes, según el informe.

BlackRock declinó hacer comentarios cuando fue ‌contactada por Reuters, mientras que Nvidia y las demás ‌empresas ⁠no respondieron de inmediato a las solicitudes.

(Reporte ​de Juby Babu desde Ciudad de México; editado en español por Carlos Serrano)