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Gigantes de Wall Street se asociarán con Nvidia en acuerdo de financiación para IA: FT

10 de agosto, 2026 | 14.05
Gigantes de Wall Street se asociarán con Nvidia en acuerdo de financiación para IA: FT

​Un consorcio de grupos financieros, entre los que ‌se incluyen ‌Apollo Global y Blackstone, está colaborando con Nvidia para reunir un paquete de financiación de 500.000 millones de dólares destinado al ​desarrollo ⁠de infraestructuras de inteligencia ‌artificial, informó el lunes ⁠el Financial ⁠Times.

Esta posible alianza pone de relieve los esfuerzos de Nvidia ⁠por recaudar capital ​para los chips, ‌la generación de ‌energía y los centros ⁠de datos que sustentan el auge de la IA.

El grupo, del ​que también ‌forman parte Global Infrastructure Partners, de BlackRock, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs y KKR, ⁠está en conversaciones para asociarse con Nvidia en la expansión de la IA, según el FT, que cita a cinco personas al ‌tanto de las negociaciones.

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El acuerdo podría anunciarse ya el lunes, según el informe.

BlackRock declinó hacer comentarios cuando fue ‌contactada por Reuters, mientras que Nvidia y las demás ‌empresas ⁠no respondieron de inmediato a las solicitudes.

(Reporte ​de Juby Babu desde Ciudad de México; editado en español por Carlos Serrano)

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