Gigantes de Wall Street se asociarán con Nvidia en acuerdo de financiación para IA: FT

Un consorcio de grupos financieros, entre los que se incluyen Apollo Global y Blackstone, está colaborando con Nvidia para reunir un paquete de financiación de 500.000 millones de dólares destinado al desarrollo de infraestructuras de inteligencia artificial, informó el lunes el Financial Times.
Esta posible alianza pone de relieve los esfuerzos de Nvidia por recaudar capital para los chips, la generación de energía y los centros de datos que sustentan el auge de la IA.
El grupo, del que también forman parte Global Infrastructure Partners, de BlackRock, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs y KKR, está en conversaciones para asociarse con Nvidia en la expansión de la IA, según el FT, que cita a cinco personas al tanto de las negociaciones.
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El acuerdo podría anunciarse ya el lunes, según el informe.
BlackRock declinó hacer comentarios cuando fue contactada por Reuters, mientras que Nvidia y las demás empresas no respondieron de inmediato a las solicitudes.
(Reporte de Juby Babu desde Ciudad de México; editado en español por Carlos Serrano)