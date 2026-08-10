Estados Unidos revocó más de 175.000 visados desde que Trump volvió al poder

El gobierno de Estados Unidos anunció que revocó el visado a más de 175.000 ciudadanos extranjeros desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump a mediados de enero de 2025. Según precisó el Departamento de Estado a través de un comunicado oficial, la cancelación masiva de permisos de ingreso se aplicó contra personas que infringieron los términos de sus visas, cometieron delitos dentro del territorio estadounidense, incurrieron en fraudes o representaron un riesgo para la seguridad nacional.

La diplomacia estadounidense, encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio, detalló que la mayoría de los permisos fueron retirados tras detectarse incidentes con las fuerzas de seguridad y organismos de control. Entre las causas principales citadas por las autoridades figuran delitos por conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, agresiones físicas, robos, maltrato infantil, agresiones sexuales y malversación de fondos, además de infracciones al sistema migratorio vigente.

Desde la cartera diplomática remarcaron que la medida forma parte de investigaciones continuas orientadas a verificar el cumplimiento de los requisitos legales de los visitantes e inmigrantes temporales. Asimismo, el Departamento de Estado ratificó que continuará identificando y cancelando la documentación de aquellos extranjeros que representen una amenaza para la población, subrayando la postura doctrinal de la actual administración de que la visa estadounidense constituye un privilegio otorgado por el Estado y no un derecho adquirido.

Con información de EuropaPress.