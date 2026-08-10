Entradas para Nonpalidece en el C Art Media 2026: precios y fecha de cuándo toca

Nonpalidece prepara una celebración a la altura de sus tres décadas de historia. La banda de reggae argentino anunció un show especial para el jueves 1 de octubre de 2026 en C Art Media, en la Ciudad de Buenos Aires, como punto de partida de una gira aniversario que luego recorrerá distintos escenarios de Latinoamérica.

La propuesta tiene un número como protagonista: 30 años, 30 canciones y entradas a $30.000. El recital será una oportunidad para repasar junto al público las canciones que marcaron la trayectoria del grupo y que lo convirtieron en uno de los principales referentes del reggae argentino y latinoamericano.

Entradas para Nonpalidece en C Art Media: cuánto cuestan

Las entradas para el show aniversario de Nonpalidece tienen un valor de $30.000. El precio fue definido como parte de la propuesta simbólica de la celebración: 30 años de historia, 30 canciones y tickets a $30.000.

El recital tendrá lugar en C Art Media, en la Ciudad de Buenos Aires, y está previsto para el jueves 1 de octubre de 2026.

Nonpalidece.

La fecha funcionará como el comienzo de una celebración que continuará con una gira por Latinoamérica, cuyas próximas fechas serán anunciadas próximamente.

Cuándo toca Nonpalidece y qué prepara para sus 30 años

La cita será el 1 de octubre, pocos días después de que la banda cumpla oficialmente sus tres décadas de trayectoria, el 21 de septiembre.

La idea del show es recorrer distintos momentos de la historia de Nonpalidece a través de 30 canciones. La celebración busca recuperar el vínculo que el grupo construyó durante años con varias generaciones de seguidores y que forma parte de la identidad de sus presentaciones en vivo.

La banda nació a mediados de los años 90 en Tigre, en Buenos Aires, y con el paso del tiempo se consolidó como una de las agrupaciones más importantes del reggae argentino. Su recorrido también la llevó a construir una fuerte presencia en otros países de Latinoamérica.

El aniversario estará atravesado por una idea que identifica a la banda y sus conciertos: “Encontrarnos entre tantos”, como expresión de ese momento de encuentro entre músicos y público que caracteriza sus shows.

De Tigre a Latinoamérica: la historia de Nonpalidece

Durante sus 30 años, Nonpalidece construyó una discografía que le permitió trascender las fronteras del reggae local. Uno de los capítulos más recientes fue Hecho en Jamaica, álbum editado en 2024 y grabado en estudios históricos de Jamaica como Harry J, Anchor Recording Studios y Tuff Gong Studio.

El disco contó con la participación de numerosos artistas nacionales e internacionales, entre ellos Fito Páez, Fabiana Cantilo, Mykal Rose, Alborosie, Big Youth, Dean Fraser, Brinsley Forde, No Te Va Gustar, Ke Personajes, Natiruts, La Mala Rodríguez, Rally Barrionuevo y Juanse, entre otros.

El reconocimiento también llegó desde la industria musical. Nonpalidece obtuvo el Premio Gardel al Mejor Álbum de Reggae en 2022 por Nonpalidece y volvió a recibir el galardón en 2025 por Hecho en Jamaica. Además, la banda fue protagonista de la portada digital de Rolling Stone Argentina.

Ahora, con 30 años cumplidos, el grupo abre un nuevo capítulo de su historia. El recital de C Art Media será el primer gran encuentro de una gira aniversario que buscará llevar la celebración a distintos puntos de Latinoamérica.

Nonpalidece en C Art Media 2026: todos los datos