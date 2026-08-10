Doman volvió a hablar de Adorni por un motivo que preocupa al Gobierno: "Volvió"

Doman volvió a hablar de Adorni por un motivo que preocupa al Gobierno.

Los periodistas Fabián Doman y Lautaro Maislin contaron en Carnaval Stream que la Fiscalía le pidió al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni que justifique su patrimonio en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Qué información dieron los periodistas.

Doman informó que la Fiscalía "requirió a Manuel Adorni que justifique su patrimonio" en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. "Volvió Adorni, señores. Un aplauso. Vamos Manuel, que se te extrañaba", bromeó.

"Había que esperar a que termine la feria", señaló Lautaro Maislin al referirse al avance de la causa y al momento en que comenzó a moverse nuevamente el expediente. Según explicó Maislin, había un informe que estaba siendo esperado por el fiscal Pollicita y que ese documento habría detectado inconsistencias en el patrimonio del exfuncionario. "Va a tener que explicar junto a su mujer, Bettina Angeletti", sostuvo el periodista.

Doman volvió a hablar de Adorni por un motivo que preocupa al Gobierno.

El pedido de la Fiscalía a Manuel Adorni

Maislin aclaró que el requerimiento de la Fiscalía no implica, por ahora, una citación a declarar para Adorni, sino un pedido de explicaciones sobre las inconsistencias detectadas. "No es que lo llaman a declarar. Lo llaman a justificar. Tiene que justificar", remarcó durante el programa.

Según el periodista, el próximo paso dependerá de las explicaciones que presenten Adorni y Angeletti. Si no consiguen justificar las supuestas inconsistencias señaladas en el informe que recibió Pollicita, podría avanzar la investigación. "Si no puede justificar las inconsistencias que está viendo Pollicita, el próximo paso seguramente va a ser la declaración", explicó Maislin.