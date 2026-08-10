Omán afirma que vertido de petróleo de tanquero encallado abarca 400 km²

Las imágenes satelitales muestran el buque dañado Caroline Bezengi y una mancha de petróleo frente a las islas Hallaniyat.

Por Menna AlaaElDin, Jonathan ​Saul y Kate Abnett

10 ago (Reuters) - El vertido de petróleo procedente de un tanquero encallado frente a una reserva natural en Omán ha ‌provocado una mancha que cubre ‌casi 400 kilómetros cuadrados, informaron el lunes las autoridades.

El Caroline Bezengi transportaba cerca de un millón de barriles de petróleo ruso con destino a Asia y notificó por primera vez dificultades el 8 de junio frente a las costas de Yemen. Dos fuentes de seguridad marítima afirmaron que las evaluaciones iniciales indicaban que se había producido una explosión a bordo.

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Ninguna ​parte ha reivindicado ⁠el ataque al buque.

Omán, en su primera declaración pública sobre el impacto ‌medioambiental, afirmó que estaba tratando de hacer frente a ⁠la fuga de petróleo cerca de las ⁠islas Hallaniyat.

El sultán de Omán, Haitham bin Tarik, promulgó el año pasado un decreto real por el que se creaba una reserva natural en torno ⁠a las islas, una zona que alberga fauna silvestre, entre ​la que se incluyen las ballenas jorobadas del mar ‌Arábigo y los cormoranes de Socotra.

La ‌marea negra abarca unos 390 km², según informó la Autoridad Medioambiental ⁠de Omán en un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias, añadiendo que no había motivo de preocupación por las instalaciones de la zona, incluidas las plantas desalinizadoras y las instalaciones turísticas.

La organización ecologista ​Greenpeace estimó la ‌semana pasada que la mancha de petróleo abarcaba unos 600 kilómetros cuadrados, basándose en el análisis de imágenes de satélite.

Un vertido de esta magnitud requiere la pulverización de dispersantes sobre la zona afectada mediante aeronaves, así como el uso de barreras ⁠flotantes y otros equipos para recoger el petróleo antes de que llegue a la costa o se hunda en el fondo marino, dijo Tony Gutiérrez, profesor de microbiología ambiental y biotecnología en la Universidad Heriot-Watt de Edimburgo.

Un análisis realizado por Reuters a partir de imágenes de satélite y con la colaboración de especialistas en transporte marítimo reveló que el vertido del petrolero encallado, de ‌274 metros (900 pies) de eslora, seguía extendiéndose a finales del mes pasado, lo que suscitó preocupación por los posibles daños medioambientales.

El Caroline Bezengi cargó en el puerto ruso de Novorossiysk, en el mar Negro, en abril y atravesó el canal de Suez a finales de mayo, muestran los datos de seguimiento ‌de buques.

Construido en 2001, forma parte de la denominada "flota en la sombra" de petroleros antiguos utilizados por Rusia, que carecen de cobertura de seguros occidentales y ‌navegan bajo pabellones ⁠de diversas naciones para ocultar su verdadera propiedad.

En las bases de datos públicas de transporte marítimo figuraba como buque con ​pabellón de Camerún, pero se encontraba entre los 39 buques dados de baja del registro naviero de Camerún en junio.

Con información de Reuters