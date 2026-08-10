Hallaron muerto en el río Paraná al hombre que era buscado tras el temporal en Corrientes

Tras cuatro días de intensa búsqueda, la Policía de Corrientes confirmó este lunes el hallazgo del cuerpo sin vida de Fabián Félix Falcón, un hombre chaqueño de 30 años que permanecía desaparecido desde el pasado jueves en las aguas del río Paraná.

El trágico descubrimiento se produjo en el sector conocido como la Bajada del Araña o Tosquera del río Paraná, dentro de la jurisdicción de la capital correntina.

Falcón, con domicilio en Resistencia, navegaba junto a tres acompañantes. Según detalló El Litoral, la embarcación en la que se desplazaban permanecía anclada en un banco de arena frente al club Boca Unidos, a la altura del kilómetro 1.200 del río Paraná, cuando la zona fue azotada por un fuerte temporal.

Según las primeras reconstrucciones del hecho, las intensas ráfagas de viento provocaron que la lancha cortara o soltara la soga de amarre. En un intento por evitar la pérdida de la embarcación, el hombre se arrojó al agua para alcanzarla, pero la fuerza de la correntada lo arrastró rápidamente, perdiéndose de vista en la superficie.

A partir de la alerta dada por los testigos, se montó un amplio operativo conjunto que incluyó a efectivos de las Policías de Corrientes y del Chaco, personal de Prefectura Naval Argentina, Bomberos y buzos tácticos especializados. Las tareas de rastrillaje, que abarcaron patrullajes por agua y tierra, se extendieron desde la zona del puente General Belgrano hacia varios sectores aguas abajo.

Luego de jornadas de intensa labor sin resultados, los equipos de rescate divisaron el cuerpo en la mañana de este lunes en la zona de La Tosquera. Tras la extracción de los restos, las autoridades judiciales ordenaron el traslado del cuerpo para la realización de la autopsia correspondiente.

Encontraron el cuerpo sin vida de una joven que se había tirado de un puente

Hace poco menos de un mes, el cuerpo sin vida de una joven fue encontrado flotando semisumergido en aguas del río Paraná cerca del mediodía del pasado sábado. Luego de una primera revisión médica policial, se halló en el bolsillo de su pantalón el documento de identidad a nombre de Melanie Denise Aldaz, una joven que vivía en la localidad de Monte Caseros, también en territorio correntino.

La Justicia y las fuerzas policiales confirmaron que se trata de la mujer que era intensamente buscada desde el pasado 29 de junio, fecha en la que registros fílmicos corroboraron que se había arrojado de manera drástica desde el Puente General Belgrano, que une las provincias de Chaco y Corrientes.

Según detalló Diario Norte, el cadáver fue encontrado a unos 50 metros de distancia alrededor del mediodía por Alberto Sosa, un guía de pesca que se encontraba navegando con turistas oriundos de Tucumán. Según precisó el guía, el hallazgo ocurrió sobre la costa santafesina del río Paraná, aguas arriba del Miní, frente a la ciudad correntina de Goya (unos 240 kilómetros al sur del punto donde la joven se había arrojado). "Quedamos vigilando para que el cuerpo no se pierda porque estaba cerca de entrar a un arroyito", afirmó Sosa.

Bajo las directivas estrictas de la Prefectura Naval Argentina, el guía y los excursionistas custodiaron el lugar sin tocar el cuerpo en ningún momento. Asimismo, los adultos del grupo se encargaron de resguardar la integridad visual de un niño de 11 años que formaba parte de la excursión.

En el bolsillo delantero derecho del pantalón, el médico policial Federico Milessi constató la presencia del DNI que permitió la identificación preliminar de Melanie. Por orden del fiscal de turno, el personal de Prefectura procedió a hacer la entrega del cuerpo a la Policía de Investigaciones de la Provincia de Santa Fe (PDI). La fuerza provincial coordinó el traslado inmediato hacia la morgue judicial de la ciudad de Reconquista.