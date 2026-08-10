El Presidente de Recoleta llenó de elogios a Boca: "El más grande de América"

El presidente de Recoleta de Paraguay, Luis Vidal, llenó de elogios a Boca Juniors antes de la serie por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El mandamás el club guaraní, que será el rival del "Xeneize" en breve, destacó la grandeza del cuadro de La Ribera y aseguró que es un orgullo enfrentarlos en un torneo internacional por primera vez en la historia.

El máximo directivo de la institución paraguaya fue entrevistado por Olé en las últimas horas. En dicho diálogo, comparó al conjunto azul y oro con el exboxeador estadounidense Mike Tyson, también habló de Leandro Paredes y palpitó con todo los dos cruces que se avecinan, en busca del boleto a los cuartos de final del certamen continental.

El Presidente de Recoleta de Paraguay halagó a Boca antes de la Copa Sudamericana: "Tocar el cielo con las manos"

La previa a la llave de los octavos de final

Para nosotros, para un club como Recoleta, que por primera vez en sus 95 años de historia está jugando un torneo internacional, es como tocar el cielo con las manos. Es algo único, capaz irrepetible. No sabemos cuándo se pueda volver a dar. Ya era un sueño haber eliminado a Nacional, un subcampeón de América.

También nos tocó Santos, el club de Pelé, Neymar, Robinho y Gabigol. Después San Lorenzo, para ponerle la frutilla del postre, y Cuenca con la dificultad de la altura. Disfrutamos cada desafío y terminamos clasificando primeros e invictos. Cuando vimos el cuadro, sabíamos que Boca había quedado afuera de la Libertadores y podía cruzarse con nosotros. Más adelante River u Olimpia. Hasta uno puede soñar con una final, porque ese es el camino que nos tocó".

Rezábamos para que fuera contra Boca Juniors, porque para nosotros seguramente es el más grande. Sé que Independiente tiene siete Copas Libertadores y Boca seis, pero Boca tiene varios títulos del mundo y además más copas internacionales. Si vamos a hacer historia, hagámosla bien. Sería fantástico sacar un buen resultado o, por qué no, soñar con pasar la serie. Y si no, disfrutar de todo eso, porque para nosotros es algo único. Somos un club de barrio de Paraguay. Enfrentar a Boca significa que mucha más gente conozca quiénes somos y hacia dónde queremos crecer.

Boca viene de eliminar a O´Higgins por penales en los 16avos de final (foto: Boca oficial).

La importancia del cruce con un gigante como Boca

Este año ya recaudamos mucho dinero gracias a la Copa Sudamericana y a haber pasado de fase. Eso nos permite tener prácticamente asegurado el presupuesto de este año y parte del próximo. Con Boca aseguramos historia y una recaudación que creemos será espectacular para seguir sosteniendo al club. Siempre les digo a los jugadores que un solo partido les puede cambiar la vida. Hacerle un gol a Boca o destacarse en una serie como esta puede abrirles una vidriera enorme. Sabemos lo que representa Boca en el mundo. Tiene hinchas desde China hasta cualquier rincón del planeta. Por eso para nosotros todo es alegría. No tenemos nada que perder. Queremos competir, hacer una serie digna y soñar. Somos once contra once y la presión está del otro lado.

Qué significa Recoleta en Paraguay

Recoleta tiene 95 años de historia y siempre estuvo ligado al ascenso. Está ubicado en un barrio muy parecido al Recoleta de Buenos Aires. También tiene el cementerio al lado y es una de las zonas históricas y más caras de Asunción. Siempre fue un club social muy fuerte, además de destacarse en futsal y vóley. En 2002 ascendió por primera vez a Primera División, pero permaneció apenas una temporada. Después comenzó una caída muy fuerte hasta llegar a la cuarta categoría.

El balance de su gestión

Nosotros tomamos el club en 2019. En 2022 salimos campeones de la B y ascendimos a la Intermedia. Al año siguiente terminamos terceros y en 2024 volvimos a salir campeones para regresar a Primera. Fuimos un club que consiguió dos ascensos en apenas cuatro años, algo que prácticamente no se recuerda en Paraguay. Y en nuestro primer año en Primera, prácticamente con la base del equipo del ascenso y pocos refuerzos, terminamos sextos en la tabla anual, por encima de Olimpia, y clasificamos a la Copa Sudamericana. Recoleta todavía tiene toda su historia por escribir. Algún día queremos ser vicecampeones del fútbol paraguayo, alguna vez campeones, clasificar a la Libertadores o llegar a cuartos de final de la Sudamericana. Todo está por hacerse. Es como escribir un libro desde una hoja en blanco, siempre y cuando podamos mantenernos en Primera División.

Quién sería el Paredes de Recoleta

Nuestro Paredes sería Alejandro Silva. Volvió de Olimpia después de haberla roto con nosotros. Fue un líder, convirtió 11 goles, salió campeón con Olimpia y ahora regresó. Justo sufrió un pequeño desgarro y todavía no pudo jugar este campeonato, salvo algunos minutos. Marcelo Cañete, aunque entre 15 o 20 minutos, es el distinto del equipo. Tenemos una buena combinación de juventud y experiencia. Ese equilibrio explica buena parte de lo que conseguimos en estos últimos años.

Qué significa no poder jugar en la Bombonera

Es como preguntarme si prefiero pelear en cualquier escenario de Sudamérica o en el Caesars Palace de Las Vegas. Yo quiero pelear en el Caesars Palace, aunque sea contra Tyson. ¿Cuántos equipos pueden decir que jugaron en la Bombonera contra Boca, en unos octavos de final de la Copa Sudamericana? Muy pocos. Eso hubiera quedado para siempre.