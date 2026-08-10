Disney+ y Hulu refuerzan su apuesta por los podcasts de video con acuerdo con iHeartMedia

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra el logotipo de Disney+

​Disney+ y Hulu anunciaron el lunes que cerraron un acuerdo ‌de podcasts de ‌video con iHeartMedia para seis títulos, empezando por "Hey Jonas!", en el marco de su estrategia para ampliar sus catálogos y atraer a más usuarios en ​un mercado ⁠competitivo.

El acuerdo amplía la ‌apuesta de Disney+ y ⁠Hulu por los ⁠podcasts de video, un formato que también están adoptando rivales como ⁠Netflix y HBO Max.

Estos son algunos ​detalles:

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• "Hey Jonas!", presentado ‌por los Jonas Brothers, ‌se estrenará en Disney+ ⁠y Hulu el 14 de agosto, dijeron las empresas.

• El acuerdo traerá a las ​plataformas ‌varios podcasts de repaso y complementarios presentados por famosos, entre ellos "Pod Meets World" en Disney+ y "Desperately Devoted", "Fake ⁠Doctors, Real Friends with Zach and Donald", "StraightioLab" y "Thanks Dad with Ego Nwodim" en Hulu en los próximos meses.

• Los podcasts comenzarán a emitirse en Disney+ y Hulu por fases ‌a lo largo de los próximos meses.

• Disney e iHeartMedia no han revelado los términos financieros del acuerdo.

• Netflix y HBO ‌Max también se han lanzado al mercado de los podcasts de ‌video. Netflix ⁠ha cerrado acuerdos con Spotify e iHeartMedia ​para programas como "The Bill Simmons Podcast".

Con información de Reuters