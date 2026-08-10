Una corte de apelación de Estados Unidos autorizó el lunes que sigan adelante miles de demandas ‌contra Meta Platforms, Google, ‌de Alphabet, TikTok, de ByteDance, y otras compañías de redes sociales, por acusaciones de que diseñaron sus productos para que resultaran adictivos a los usuarios jóvenes.

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, rechazó la petición de las empresas de revocar la sentencia de ​un tribunal inferior que ⁠les obligaba a hacer frente a unas 2.400 demandas ‌presentadas en tribunales federales.

Las compañías, entre las ⁠que también se incluye Snapchat, de ⁠Snap Inc., habían alegado que el artículo 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996 -que las protege ⁠de demandas por los contenidos publicados por sus usuarios- ​también las blinda ante acusaciones de ‌no haber advertido al público sobre ‌el carácter adictivo de sus plataformas.

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Sin embargo, el tribunal ⁠señaló que la apelación se presentó demasiado pronto para que pudiera pronunciarse al respecto, un problema que los jueces ya señalaron durante las vistas orales del caso. La ​mayoría de ‌las apelaciones se presentan una vez concluido el juicio, por lo que la decisión del magistrado se revisaría en ese momento, explicaron los jueces.

Interpuestas por estados, municipios, distritos escolares y particulares, las demandas alegan ⁠que las firmas crearon adicción de forma intencionada entre los jóvenes, contribuyendo al aumento de la depresión, ansiedad y problemas de imagen corporal, así como a una crisis de salud mental más amplia en los últimos años.

Los casos, que se han centralizado ante la juez federal Yvonne González Rogers en Oakland, ‌California, reclaman indemnizaciones por daños y perjuicios, sanciones y restitución a las empresas. Estas apelaron las resoluciones de Rogers de 2023 y 2024, que permitieron en gran medida que el litigio siguiera adelante.

Las compañías se enfrentan a cientos de demandas adicionales ‌por reclamaciones similares en tribunales estatales, de las cuales unas 3.300 se encuentran en un procedimiento consolidado ante un tribunal estatal de ‌California.

Se espera ⁠que las apelaciones se centren en la cuestión de si la Sección 230 se aplica a ​las reclamaciones relacionadas con el diseño de las plataformas, una cuestión que, según los expertos, podría tener amplias implicaciones para el sector tecnológico en general.

(Editado en español por Carlos Serrano)