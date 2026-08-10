El gobierno de La Rioja refuerza el mantenimiento de sus rutas para mejorar la circulación en toda la provincia: los detalles

El Gobierno de la provincia de La Rioja realiza un nuevo operativo de mantenimiento con trabajos simultáneos en distintos puntos de la región. Vialidad Provincial desplegó maquinaria y personal para recuperar caminos, mejorar accesos y conservar rutas que resultan fundamentales para la circulación de vecinos, productores y visitantes.

Las intervenciones abarcan corredores provinciales, accesos rurales y sectores afectados por el deterioro o las condiciones climáticas. Entre las tareas realizadas se encuentran el perfilado de calzadas, enripiado, limpieza de banquinas y cunetas, desmonte, reparación de trazas y recuperación de caminos.

En Capital, Independencia, Castro Barros y Aimogasta, uno de los principales frentes se desarrolla sobre la Ruta Provincial N° 25 y distintos caminos rurales. Entre la Ruta Nacional N° 38 y Promas se realizaron trabajos de enripiado, perfilado y reparación de la traza.

Trabajos en Capital y el interior

El abastecimiento de material para estas tareas se realiza desde la cantera ubicada en el kilómetro 2 de la RP N° 25 y el paraje El Topón, donde continúan los trabajos de mezcla y carga de áridos destinados a los diferentes frentes.

En Independencia, las cuadrillas intervinieron los accesos a La Torre, Cerro Blanco, Loma Blanca y Salinas de Bustos, mientras que en Ángel Vicente Peñaloza se colaboró con el acondicionamiento de los accesos y el estacionamiento de la Ermita de Monseñor Enrique Angelelli, en El Pastor. También se desarrollaron tareas de limpieza y retiro de escombros en el barrio El Tala de la ciudad Capital, en coordinación con el área provincial de Vivienda.

Conservación de rutas y caminos rurales

Los trabajos también se extendieron por General Ocampo, General Belgrano y Chamical. Allí se realizaron tareas de conservación y limpieza en diferentes corredores, entre ellos la ex Ruta Provincial N° 25 y la Ruta Provincial N° 28.

Además, las cuadrillas intervinieron accesos y sectores vinculados con las rutas provinciales N° 36, 31, 30 y 38, junto con la Ruta Nacional N° 79. Las tareas incluyeron limpieza de cunetas y banquinas, desmonte y mantenimiento de las trazas.

En el oeste provincial, Vialidad trabajó en el acceso a Mina Delina, en Vinchina, donde se recuperó el camino mediante perfilado y acondicionamiento de la calzada. Sobre la Ruta Nacional N° 76 también se realizaron tareas de despeje de nieve entre Chorro de Agua y el Refugio El Peñón para restablecer la circulación. En la Ruta Provincial N° 21, entre Valle Hermoso y La Pintada, se avanzó con la reparación del camino y el acondicionamiento de sectores atravesados por cursos de agua.

Intervenciones para sostener la conectividad

En Chilecito, Famatina y San Blas de los Sauces, las tareas estuvieron vinculadas principalmente con caminos y cursos de agua. En Guanchín se realizaron trabajos de limpieza, drenaje y construcción de defensas sobre el río, mientras que en Santa Florentina se mantuvo el camino que conecta la plaza con la escuela de Las Higueritas.

En Campana, departamento Famatina, se llevaron adelante tareas de dragado, limpieza y formación de defensas sobre el río junto con el municipio. En San Blas de los Sauces, en tanto, se trabajó sobre caminos de Alpasiche, Retiro, La Pirgua y El Doradillo, además de la limpieza de la huerta comunitaria de Chaupihuasi.

El operativo forma parte del esquema permanente de conservación de la red vial que lleva adelante Vialidad Provincial. El objetivo es sostener las condiciones de circulación y conectividad en todo el territorio, especialmente en zonas rurales y productivas donde el estado de los caminos resulta clave para el traslado de personas y mercaderías.