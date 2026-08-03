La Rioja fortalece la captación de agua para garantizar el servicio durante el verano: todos los detalles

El Gobierno de La Rioja continúa ejecutando obras destinadas a mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable en el departamento Famatina, con el objetivo de incrementar la disponibilidad del recurso antes de la temporada de mayor consumo durante el verano.

En ese marco, el ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni, recorrió junto a la intendenta de Famatina, Adriana Olima, y el secretario del Agua, Edgardo Karam, los trabajos que se desarrollan en la zona de Santo Domingo, donde se ejecuta la segunda etapa de una obra sobre el Río Amarillo que permitirá aumentar el caudal destinado al suministro de agua potable.

Actualmente, personal de la Secretaría del Agua trabaja en la construcción de una galería filtrante sobre el lecho del río, una infraestructura que permitirá reemplazar el caudal que anteriormente se obtenía mediante la perforación de Campanas. Debido a las características de la obra, las tareas deben completarse antes del inicio de la temporada de lluvias para garantizar su correcto funcionamiento.

Durante la recorrida, Scaglioni destacó que el Gobierno provincial mantiene un plan de inversiones orientado a fortalecer la infraestructura hídrica y asegurar el acceso al agua en distintas localidades del interior.

Asimismo, valoró el trabajo conjunto con el municipio de Famatina y resaltó la gestión de la intendenta Adriana Olima, al señalar que existe un objetivo compartido de avanzar en soluciones definitivas para el abastecimiento de agua en los distintos distritos del departamento.

Por su parte, Olima agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y convocó a la comunidad a cuidar las obras que se llevan adelante. "Quiero invitar a toda la sociedad a comprometerse también con estas obras, que son para el beneficio de cada uno de los famatinenses y de todas las localidades", expresó.

Además, sostuvo que estos trabajos responden a una política de desarrollo territorial impulsada por el gobernador Ricardo Quintela para fortalecer la infraestructura en el interior provincial.

La agenda de trabajo continuó con una recorrida por otras obras hídricas en ejecución. En la zona de Bajo Carrizal, las autoridades supervisaron los trabajos finales de entubación y la próxima puesta en funcionamiento de una nueva perforación, mientras que en Alto Carrizal visitaron la toma de agua para evaluar futuras intervenciones destinadas a seguir mejorando el sistema de provisión de agua potable.

Del recorrido también participaron los subsecretarios del Agua, Marta Barrionuevo y Fernando Quintero; el viceintendente de Famatina, Marcelo Huerta, y equipos técnicos del Ministerio de Agua y Energía.