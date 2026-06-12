Plan hídrico en La Rioja: avanzan con obras estratégicas para mejorar el suministro de agua en zonas rurales

El Gobierno de la La Rioja puso en marcha un plan hídrico estratégico con el objetivo de asegurar el suministro de agua en zonas rurales mediante perforaciones, sistemas de bombeo y mantenimiento de infraestructura existente. Según las autoridades provinciales, el enfoque está puesto en optimizar acueductos y mejorar la distribución del recurso en distintos departamentos.

En este contexto, el ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni, explicó que la actual temporada permite avanzar con tareas de reparación y ampliación. “Estamos haciendo un despliegue en toda la provincia dentro de nuestras posibilidades”, afirmó en diálogo con Radio y Televisión Riojana.

La estrategia forma parte de una planificación integral que busca sostener el sistema hídrico en un contexto de restricciones presupuestarias, priorizando intervenciones críticas en toda la provincia.

Obras clave en General Belgrano y acueductos estratégicos

Uno de los puntos centrales del plan hídrico de La Rioja se desarrolla en el departamento General Belgrano, donde se ejecutan mejoras en sistemas de captación y conducción de agua hacia zonas rurales.

Scaglioni detalló que las obras incluyeron la modificación de la toma de agua y la resolución de inconvenientes en el acueducto que abastece a Talva, considerado un punto estratégico para el suministro local. Estas intervenciones forman parte de un programa permanente de mantenimiento que busca garantizar la continuidad del servicio y evitar interrupciones en zonas de difícil acceso.

Chepes: obras contrarreloj para nuevas viviendas

Otro eje importante del operativo hídrico se concentra en Chepes, donde el Gobierno provincial trabaja para dotar de agua potable a un nuevo barrio con 42 viviendas que serán entregadas próximamente por el gobernador Ricardo Quintela.

“Acaba de salir un camión con todo el material necesario para esa obra”, señaló el ministro, destacando que el objetivo es finalizar los trabajos la próxima semana para garantizar el servicio al momento de la entrega. El avance de estas obras refleja la coordinación entre planificación habitacional e infraestructura básica, clave para el desarrollo urbano.

Una provincia con desafío hídrico permanente

La provincia de La Rioja enfrenta históricamente condiciones de estrés hídrico debido a su clima y geografía. Sin embargo, las recientes lluvias permitieron una mejora en las reservas.

Además de General Belgrano y Chepes, se registran intervenciones en Famatina, Vinchina y otros puntos estratégicos, junto a trabajos con Vialidad Provincial para proteger infraestructura crítica.

De esta manera, Scaglioni destacó la continuidad del trabajo técnico en toda la provincia de La Rioja: “La responsabilidad es permanente. Cuando surge un problema hay que actuar de inmediato”.