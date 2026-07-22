Milei designó a un exfuncionario de Menem y De la Rúa vinculado al agro

Milei sumó un cuadro técnico del menemismo al Gabinete.

El Gobierno de Javier Milei oficializó la designación de Guillermo Nicanor Toranzos Torino como subsecretario de Proyectos Estratégicos dentro de la Vicejefatura de Gabinete.

El nombramiento, sellado a través del Decreto 647/2026, no solo refuerza el armado político del nuevo jefe de Gabinete Diego Santilli en la estructura nacional, sino que también marca el retorno a los pasillos oficiales de un hombre con trayectoria en las gestiones de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, además de ostentar un vínculo histórico con los sectores más tradicionales del campo argentino.

La llegada de Toranzos Torino se produce en un contexto de reacomodamiento interno tras el desembarco de Santilli en la Jefatura de Gabinete. Bajo la órbita de Ignacio Devitt, el nuevo funcionario tendrá la tarea de coordinar asuntos que el Poder Ejecutivo considera "primordiales", una definición amplia que le permite a la estructura del nuevo jefe de Gabinete seguir acumulando áreas de influencia técnica y política.

Un perfil forjado en los 90 y el corazón de la Sociedad Rural

Entre 1995 y 1999, durante la segunda presidencia de Carlos Menem, Toranzos Torino se desempeñó como Coordinador General de la Subsecretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Economía.

Su paso por la administración pública no terminó con el fin del menemismo; por el contrario, logró reconvertirse durante la gestión de la Alianza, donde trabajó como asesor de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación entre los años 2000 y 2001.

Pero es quizás su ligazón con el sector agropecuario lo que mejor define su trayectoria. Toranzos Torino fue, durante una década (1984-1994), el Jefe de Economistas del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Esta posición lo sitúa como un interlocutor natural del poder agrario, habiendo sido incluso galardonado en 2002 con el Primer Premio de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria “Ing. Agr. José María Bustillo” por su labor en economía agropecuaria y agroindustria.

Su currículum se completa con una faceta de consultor internacional para organismos como el Banco Mundial, el BID y la FAO, lo que refuerza la imagen de un técnico que conoce a la perfección los engranajes del Estado. No obstante, su nombramiento parece confirmar que la experiencia en la burocracia de los años 90 y 2000 es hoy su activo más valioso para llegar al Gobierno.