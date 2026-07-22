Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy miércoles 22 de julio

Los precios de los combustibles en CABA y PBA para la jornada de hoy, miércoles 22 de julio, se mantienen actualizados según los valores promedio informados por las principales petroleras. A continuación, el detalle por empresa y producto.
Precios YPF
- Nafta Súper: $2048
- Nafta Premium: $2262
- Gasoil: $2115
- Gasoil Premium: $2323
- GNC: $689.90
Precios Shell
- Nafta Súper: $2131.86
- Nafta Premium: $2434.50
- Gasoil: $2199.50
- Gasoil Premium: $2495.27
- GNC: $636.73
Precios Axion
- Nafta Súper: $2099
- Nafta Premium: $2429
- Gasoil: $2189
- Gasoil Premium: $2469
- GNC: $550
Precios Puma
- Nafta Súper: $2027
- Nafta Premium: $2406
- Gasoil: $2180
- Gasoil Premium: $2440
- GNC: $643
Precios Dapsa
- Nafta Súper: $1245
- Nafta Premium: $1471
- Gasoil: $1225
- Gasoil Premium: $1409
Precios Gulf
- Nafta Súper: $1597
- Nafta Premium: $1825
- Gasoil: $1754
- Gasoil Premium: $1899
- GNC: $529
Precios VOY
- Nafta Súper: $2030
- Nafta Premium: $2223
- Gasoil Premium: $2389
- GNC: $709
Precios Estaciones Independientes
- Nafta Súper: $1399.90
- Nafta Premium: $1667
- Gasoil: $1358
- Gasoil Premium: $1666
- GNC: $632.27
Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.