"Perdí al amor de mi vida": conmoción por la muerte de un reconocido actor a los 84 años.

El mundo del espectáculo está conmocionado. Ben Jones, reconocido por interpretar al mecánico Cooter Davenport en la popular serie estadounidense "Los Dukes de Hazzard", murió a los 84 años. La noticia fue confirmada por su esposa, Alma Viator, quien compartió un mensaje de despedida en Facebook.

"Hoy perdí al amor de mi vida", escribió Viator junto a una fotografía reciente del actor, en la que aparecía sonriente y con un perro sobre sus piernas.

Jones formó parte de las siete temporadas de "Los Dukes de Hazzard", una serie que combinaba aventuras, persecuciones en autos y comedia y que tuvo un gran impacto en la televisión estadounidense. Durante sus primeros tres años al aire, el programa logró ubicarse entre los diez ciclos más vistos de Estados Unidos, según los registros de Nielsen Media Research.

El actor tuvo una presencia constante a lo largo de toda la serie y volvió a ponerse en la piel de Cooter Davenport después de su finalización. En 1997 participó de la película televisiva "The Dukes of Hazzard: Reunion!", mientras que tres años más tarde regresó para "The Dukes of Hazzard: Hazzard in Hollywood".

"Perdí al amor de mi vida": conmoción por la muerte de un reconocido actor a los 84 años.

El recuerdo de sus compañeros

La relación de Jones con el elenco de la serie se mantuvo durante décadas, incluso después de que terminara la producción. En 2024, el actor había expresado públicamente su tristeza por la muerte de Rick Hurst, quien interpretaba al ayudante del sheriff Cletus Hogg en "Los Dukes de Hazzard". "No parece correcto que Rick Hurst haya muerto", había escrito Jones en un mensaje publicado en la página de Facebook de Cooter’s Place, un museo dedicado a la serie.