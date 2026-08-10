Entradas para Foo Fighers en Argentina 2027: precios y fecha de cuándo tocan

La espera terminó para los fanáticos del rock en Sudamérica. Foo Fighters confirmó oficialmente su regreso a la Argentina como parte de su gira por la región, para presentarse el próximo 25 de febrero de 2027 en el Estadio River Plate, en el marco de su gira mundial "Take Cover Tour". Producido por DF Entertainment, el show promete repasar los grandes éxitos de sus tres décadas de trayectoria y presentar las canciones de su más reciente trabajo discográfico. El anuncio generó una inmediata conmoción, donde el público local celebró el retorno de una de las bandas más potentes y convocantes del escenario internacional. La cita perfila una noche histórica para el historial de recitales en el país.

Dónde comprar entradas y precios de las localidades

Los tickets se comercializan de forma exclusiva a través de la plataforma digital All Access. La preventa comenzó con beneficios de cuotas sin interés para clientes de Banco Macro Visa, dando paso luego a la venta general habilitada para todos los medios de pago.

Respecto a los valores establecidos para el Estadio Más Monumental, el desglose tarifario abarca diversas opciones según la ubicación. La localidad más barata corresponde a la Platea Sívori Alta, con un precio final de $132,250. En la escala ascendente, la Platea Sívori Media se ubica en $143,750 , mientras que las Plateas Belgrano y San Martín Altas alcanzan los $195,500. Para los sectores de pie, el Campo General cotiza en $201,250 y el Campo Delantero en $396,750. Finalmente, las ubicaciones de mayor costo son las Plateas Preferenciales San Martín y Belgrano, fijadas en $419,750.

Foo Fighters llega a Buenos Aires. (Crédito de imagen: DF Entertainment)

Las bandas teloneras de los Foo Fighters

Los encargados de abrir la jornada en el recinto de Núñez serán el trío mendocino Usted Señalemelo y el dúo emergente Pacifica, quienes ofrecerán sus sets de apertura antes del despliegue escénico de los norteamericanos.

Esta presentación marcará la quinta llegada de la agrupación liderada por Dave Grohl en suelo argentino. La última visita del conjunto estadounidense ocurrió en marzo de 2022, cuando encabezaron el cierre del festival Lollapalooza en el Hipódromo de San Isidro. De este modo, el grupo se reencontrará con el público local tras casi cinco años de ausencia. Para calentar motores antes de la salida de la banda principal, la producción confirmó la participación de dos propuestas de la escena nacional.