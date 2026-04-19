River prepara un recibimiento histórico ante Boca en el Monumental.

La hinchada de River Plate prepara un recibimiento histórico para el Superclásico frente a Boca Juniors, por lo que el partido podría arrancar unos minutos más tarde de las 17 horas estipuladas para este domingo 19 de abril del 2026. Las 40 toneladas de papel que serán lanzadas desde las tribunas del estadio Monumental hacia el campo de juego complican el hecho de que el cotejo pueda iniciar de manera puntual.

La Subcomisión del Hincha del club de Núñez se encargó de todos los preparativos, con el cotillón a pleno a la vieja usanza. Además de los clásicos papelitos, habrá banderas de todo tipo, pancartas, carteles, serpentinas, humo rojo y blanco, sombrillas, tirantes y hasta algún mosaico para acompañar al equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet.

Los dos equipos llegan en una muy buena racha a este Superclásico: mientras que River ganó todos los partidos del Torneo Apertura 2026 en el fútbol argentino de la mano de Coudet, Boca acumula doce cotejos invicto entre todas las competencias de la mano de Claudio Úbeda. El local no podrá contar con Fausto Vera y Juan Fernando Quintero, lesionados en el choque de la semana contra Carabobo en casa por la Copa Sudamericana.

Por el lado de la visita, no estarán por distintas lesiones Agustín Marchesín (rotura de ligamentos de la rodilla), Rodrigo Battaglia (Tendón de Aquiles), Carlos Palacios (sinovitis en la rodilla) y Edinson Cavani (lumbalgia). Sin embargo, el "Sifón" no tuvo problemas para confirmar el once inicial ideal, con el habitual esquema táctico del 4-4-2 en la cancha de la "Banda".

River prepara un recibimiento histórico ante Boca en el Monumental.

Cómo ver River vs. Boca: hora, TV en vivo y streaming

El partido entre River y Boca por la fecha 15 del interzonal en el Torneo Apertura 2026 se jugará este domingo 19 de abril, a partir de las 17 horas en el estadio Monumental de Núñez. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y TNT Sports para toda Argentina. El streaming online irá por Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Personal Flow. El árbitro principal del partido será Darío Herrera.

Formaciones probables de River y Boca

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Kendry Páez, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.