Las fotos del césped del Monumental para River vs. Boca: preocupación en el Millonario

Alarma en River: cómo está el césped del Monumental en la previa del Superclásico ante Boca Juniors.

Un protagonista inesperado apareció en la previa de una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino entre River Plate y Boca Juniors: el estado del campo de juego del Estadio Monumental. A pocas horas del comienzo del partido, las imágenes del césped preocupan ya que varios sectores tienen mucha arena, mientras que en otros se realizan trabajos de último minuto para que lleguen en condiciones al duelo.

Los tres recitales de la banda de rock AC/DC a finales de marzo dejaron marcas sobre el terreno de juego que, a pesar de que se adelantó el resembrado durante la última fecha FIFA, aún se mantienen visibles. Una de las mitades de la cancha del 'Millonario' está particularmente afectada, sobre todo en la zona de tres cuartos y sobre uno de los costados; por este motivo, los encargados del club están trabajando a contrarreloj para presentarlo en las mejores condiciones posibles.

El estado del césped de Monumental, un factor clave de cara al Superclásico

El desgaste que sufrió el campo fue percibido por primera vez en el encuentro ante Belgrano de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026, que finalizó con un resultado de 3 a 0 a favor del local. A pesar de que la dirigencia de la institución de Núñez aseguró que su estado mejoraría con el correr de las semanas, los progresos fueron insuficientes: el cruce ante Carabobo por Copa Sudamericana el pasado miércoles encendió las alarmas dejó en evidencia que la cancha estaba lejos de encontrarse en buenas condiciones para el Superclásico.

Así quedó el terreno de juego del Monumental después de la victoria de River ante Carabobo.

Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, referentes de ambos equipos, se refirieron a esta problemática en la previa del duelo pero intentaron no darle tanta importancia. El lateral derecho aseguró que "no está en buenas condiciones pero no nos favorece a ninguno de los dos", mientras que su compañero en la Selección Argentina observó que tanto River como Boca son "dos equipos que intentan jugar al fútbol y condiciona un poco el estado pero no le damos tanta importancia".

Por su parte, Enrique Hrabina, ídolo en el 'Xeneize', también habló sobre el estado de la cancha y dejó un comentario picante en la previa del partido: “A pesar de que la cancha sea un potrero, Boca tiene que ir a marcar la cancha y jugar de igual a igual. Si gana Boca, hay que nombrarlo el 'potrerazo'“, expresó el ex futbolista en charla con Planeta Boca.

“Pero bueno, ganan plata los muchachos y dejan el barrio destrozado. Yo estoy bastante cerca, lamentablemente. Queda explosionado: día de recitales y día de partido. Que hagan recitales, si lo arreglaron para eso“, agregó.

Cómo ver River vs. Boca: hora, TV en vivo y streaming

El partido entre River y Boca por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 se jugará este domingo 19 de abril de 2026, a partir de las 17 horas en el estadio Monumental de Núñez. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y TNT Sports para toda Argentina. El streaming online irá por Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Personal Flow. El árbitro principal del partido será Darío Herrera.