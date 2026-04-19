“La cancha es un potrero”: la dura crítica de un ídolo de Boca al Monumental

El ídolo del Xeneize pidió bautizar a la victoria en el Monumental de una manera muy particular

Uno de los grandes temas de conversación en la previa de un nuevo Superclásico es el estado del campo de juego del estadio Monumental. Las quejas de los hinchas de River se hicieron presentes antes del partido con Carabobo, y desde el lado de Boca no tardaron en llegar. Al punto que uno de los ídolos más importantes de su historia hizo un comentario que no pasó para nada desapercibido.

La explicación que entregan desde el Millonario es que se trató de un problema inesperado durante el show de AC/DC en la Argentina. La banda había dado aviso de una estructura para su recital que demandó la aplicación de una determinada lona de protección sobre el césped, pero la misma quedó obsoleta cuando se hizo uso de elementos y de grúas más pesadas. Algo que se profundizó por el mal clima de la última semana en Capital Federal.

“A pesar de que la cancha sea un potrero, Boca tiene que ir a marcar la cancha y jugar de igual a igual. Si gana Boca, hay que nombrarlo el potrerazo“, expresó Enrique Hrabina en charla con Planeta Boca. Está claro que las palabras del exjugador son expresadas con el fin de generar un poco de picante en la previa de uno de los partidos más esperados en la temporada del fútbol argentino.

“Pero bueno, ganan plata los muchachos y dejan el barrio destrozado. Yo estoy bastante cerca, lamentablemente. Queda explosionado: día de recitales y día de partido. Que hagan recitales, si lo arreglaron para eso“, agregó. Desde el “Millonario” sostienen que el campo de juego mejorará de gran manera para la tarde del domingo y que pasará a tener un aspecto diferente al visto en la noche del pasado miércoles.

Venus Psíquica predijo el resultado de River vs. Boca y dio un ganador: "Por muy poquito"

Desde hace un tiempo, los hinchas de los clubes recurren a las predicciones de los astrólogos y de todas aquellas personas que tengan una capacidad sobre los demás para adelantarse al tiempo y conocer los eventos que se esconden en el misterioso futuro. La presencia de un Superclásico alimenta esta ansiedad por saber cuál va a ser el resultado y tener conocimiento de si se vivirán horas de festejo o de amargura.

"Nuestros dioses me han mostrado lo que va a pasar, sin fallas. Será un partido muy peleado; me muestran un partido muy reñido. Vemos con energía muy alta a River, a Boca más cansado, con menos energía y más densa. Va a ser un partido muy emocional. Con más luz a River, que gana 1 a 0 o 2 a 1", expresó Venus Psíquica, que dio una predicción especial para Cancha Embarrada de El Destape Radio (AM 1070).

“Un partido muy cerrado donde dos grupos pelean mucho. Uno de los goles que va a cambiar el partido va a ser clave, ya que va a haber gritos, una expulsión, que es un gol diferente, que puede ser por un error. Las energías dan ganador a River; va a ser cortita la diferencia; Boca puede hacer un gol. River gana por muy poquito”, agregó.

Es importante señalar que este tipo de predicciones se encuentra sujeto a pequeños cambios que puedan darse al momento de ponerse en marcha el partido. Los especialistas en adivinar el futuro advierten que sus predicciones pueden llegar a ser incompletas, debido a que no siempre logran acceder a todos los datos que necesitan para realizar sus trabajos de manera completa. También entienden que hay un grado de indeterminación presente que es un factor a no menospreciar.