Chau Boca: en plena levantada, un jugador se va en 2026

Un jugador cansó a Úbeda y se irá de Boca en 2026.

Un jugador de Boca Juniors se irá del club en el próximo mercado de pases, al margen de la notable levantada del equipo dirigido por Claudio Úbeda. Es que el futbolista en cuestión tiene un nivel muy bajo hace ya más de una temporada, por lo que se le terminaron las posibilidades en el club presidido por el máximo ídolo Juan Román Riquelme.

El protagonista es nada menos que Kevin Zenón, el extremo de 24 años que perdiò demasiado terreno de la mano del "Sifòn". De hecho, fue titular en muy pocos partidos, generalmente fue al banco de los suplentes y acumulò escasos minutos con esta camiseta en los ùltimos meses. Ya le había sucedido lo mismo con Fernando Gago y en la última etapa de Miguel Ángel Russo.

Zenón se va de Boca en 2026

El atacante que llegó desde Unión de Santa Fe a comienzos del 2024 fue de mayor a menor en el conjunto "azul y oro". Si bien al principio rindió muy bien, fue figura y hasta participó de los Juegos Olímpicos con la Selección Argentina Sub 23, de a poco su nivel fue mermando hasta perder la titularidad definitivamente.

Ya sin continuidad, también es cierto que fue perjudicado por la superpoblación de jugadores en esa posición: Exequiel "Chango" Zeballos, Alan Velasco, Tomás Aranda, Carlos Palacios y hasta Ángel Romero, por ejemplo. Por lo tanto, el cronista de ESPN, Diego Monroig, manifestó que la dirigencia de Riquelme "no le pondrá trabas si llega una buena oferta" al talentoso volante para marcharse en junio próximo.

Si bien ya hubo sondeos desde Turquía y Grecia por Zenón, la realidad es que jamás llegó una propuesta formal satisfactoria como para que Boca decidiera desprenderse de él. Como mínimo, el "Xeneize" intentará recuperar el dinero invertido por este jugador: le pagó a Unión 3.5 millones de dólares por el 80% de su pase.

Todo indica que el ex "Tatengue" formará parte del banco de suplentes para el siguiente desafío: nada menos que frente a River Plate como visitante, en el estadio Monumental, por el interzonal de la fecha 15 del Torneo Apertura del fútbol argentino. Con desequilibrio individual y buena pegada, puede aportarle a Úbeda algo diferente de tres cuartos de cancha hacia adelante en el segundo tiempo, en la cancha del "Millonario".

Zenón empezó muy bien en Boca, pero luego se cayó mucho.

Los números de Zenón en Boca