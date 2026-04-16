Un periodista de ESPN comparó a Úbeda con Bianchi y explotó todo con sus compañeros

La goleada de Boca Juniors en la segunda fecha del Grupo D por 3 a 0 frente a Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores 2026 dejó muy buenas sensaciones sobre el equipo en la previa del Superclásico frente a River Plate que se disputará el próximo domingo. El rendimiento del 'Xeneize', que no pierde desde inicios de febrero, fue ampliamente elogiado, especialmente por el gran nivel que tienen sus mediocampistas: el periodista Federico Bulos fue uno de los que se refirió a este aspecto durante el programa de ESPN F90, a la vez que realizó una insólita comparación con el plantel que dirigió Carlos Bianchi para ilustrar el presente del cuadro de La Ribera.

Horas después del segundo triunfo del conjunto que dirige técnicamente Claudio Úbeda en el certamen continental, Bulos dejó una polémica declaración acerca del presente de los volantes del plantel: "Boca jugó un rato de fútbol de alto vuelo. Yo te digo una cosa: el mediocampo que ustedes destacan (sin Aranda porque es el enganche y la 'frutillita del postre' de ese mediocampo), con Ascacíbar, Paredes y Delgado es el mediocampo del Boca de Bianchi", expresó el 'Negro'.

La afirmación rápidamente generó debate entre sus compañeros: a pesar de que Morena Beltrán lo apoyó, el resto del panel se metió en un debate acalorado. Si bien Bulos buscaba establecer un paralelismo por el rol que cumplen dentro del esquema táctico (todos poseen características de volante central), la afirmación no fue bien recibida; Oscar Ruggeri fue uno de los que más lo cuestionó.

La comparación con aquel equipo multicampeón con Carlos Bianchi es polémica, teniendo en cuenta de que se trata de la época más ganadora del club en su historia: el 'Virrey' condujo a Boca a un total de cuatro títulos locales (Apertura 1998, Clausura 1999, Apertura 2000 y Apertura 2003), tres Copas Libertadores (2000, 2001 y 2003) y dos Copas Intercontinentales (2000 y 2003).

El fixture de Boca en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores

Fecha 15 - Torneo Apertura: domingo 19 de abril, 17.00 - River vs. Boca.

Fecha 16 - Torneo Apertura: jueves 23 de abril, 20.00 - Defensa y Justicia vs. Boca.

Fecha 3 - Copa Libertadores: martes 28 de abril, 21.30 - Cruzeiro vs. Boca.

Fecha 4 - Copa Libertadores: martes 5 de mayo, 21.00 - Barcelona vs. Boca.

Fecha 5 - Copa Libertadores: martes 19 de mayo, 21.30 - Boca vs. Cruzeiro.

Fecha 6 - Copa Libertadores: jueves 28 de mayo, 21.30 - Boca vs. Universidad Católica.

Cuando es River vs. Boca por el primer superclásico del 2026 en la Liga Profesional

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) oficializó la fecha del primer Superclásico de 2026 entre River Plate y Boca Juniors, uno de los eventos más esperados por los fanáticos del fútbol argentino. Este enfrentamiento se disputará el domingo 19 de abril, a las 17:00 horas, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura. Además, la LPF confirmó que el partido tendrá lugar en el Estadio Monumental, la casa de River Plate.