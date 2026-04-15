Los puntajes de Boca Juniors vs. Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores: jugador por jugador

Los puntajes de Boca vs. Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores: jugador por jugador. El boletín de calificaciones para los jugadores del "Xeneize".

Boca Juniors recibió a Barcelona de Ecuador en La Bombonera, por la fecha 2 del Grupo D la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Claudio Úbeda necesitaba la victoria para continuar como líder y lo logró luego de una victoria por 3 a 0.

El rendimiento colectivo del "Xeneize" como local fue otra vez positivo, demostrando que el triunfo ante la Universidad Católica no era casualidad. De esta manera, el "Xeneize" se acomoda como puntero con 6 puntos en soledad, a la espera de lo que suceda con Cruzeiro, que este miércoles enfrentará al conjunto chileno.

Los puntajes de Boca vs. Instituto de Córdoba: jugador por jugador

Agustín Marchesín (-): El arquero debió salir a los 8 minutos de la cancha por una lesión. Hasta ese momento no tuvo acciones de peligro.

Marcelo Weigandt (6): Cubrió bien el lateral derecho y se proyectó con criterio cada vez que tuvo la oportunidad. Aunque no tuvo una actuación brillante, cumplió con su deber.

Lautaro Di Lollo (8): Muy firme en el uno contra uno, supo estar bien parado cada vez que los ecuatorianos atacaron y, además, fue el autor del gol con un gran cabezazo.

Ayrton Costa (7): El central izquierdo tuvo una buena actuación. Rápido en los cierres y criterioso con la pelota, fue un vun complemento de Di Lollo.

Lautaro Blanco (7): Mostró el despliegue de siempre por la izquierda y la precisión en la pegada para la asistencia del segundo gol. Cumplió en defensa al anular al extremo derecho.

Santiago Ascacibar (7): Un primer tiempo con mucho despliegue, pisó el área varias veces y tuvo recompensa al ampliar el marcador con un buen cabezazo. Fue un auxilio para Paredes en la recuperación y el que más presionó la salida de los ecuatorianos.

Leandro Paredes (8): El volante volvió a mostrar pinceladas con su clase y pases que solamente él puede ver. Con poco de todo su repertorio y haciendo jugar a los demás, fue uno de los mejores de la cancha

Milton Delgado (8): Siempre bien ubicado, con un despliegue fenomenal y el buen pase inicial de siempre. Un todoterreno para auxiliar los contragolpes e inteligente para crear juego en la mitad de la cancha.

Tomás Aranda (7): El juvenil volvió a mostrar su desparpajo, atrevimiento y desequilibrio en el uno contra uno. Fue de lo más peligroso y se juntó bien por izquierda con Blanco.

Miguel Merentiel (6): La entrega y el sacrificio de siempre para el uruguayo, que se movió bien por todo el frente de ataque, pero le faltó ser más incisivo en el área para liquidar el partido, con dos chances claras de gol.

Adam Bareiro (7): El paraguayo fue uno de los mejores en el primer tiempo. Exigiendo y limpiando jugadas de espalda al arco, sus intervenciones sirvieron para generar peligro constantemente.

DT: Claudio Úbeda (7): La decisión de volver a confiar en el 11 que viene jugando volvió a darle resultados, con un equipo que empieza a mostrar una idea clara.

Los suplentes que entraron

Leandro Brey (6): Ingresó por la lesión de Marchesín y, si bien no fue muy exigido para atajar, se lo vio seguro ante cada acción que le tocó responder.

Exequiel Zeballos (5): Ingresó a los 72 minutos por Merentiel. Después de haber tenido algunos minutos frente a Independiente, el "Changuito" no contó con grandes oportunidades para lucir su calidad.

Ander Herrera (6): el español entró a falta de pocos minutos del final. Además de tener la pelota y darle tranqulidad al equipo, fue el autor del tercer gol con un tiro de afuera del área.

Alan Velasco y Milton Giménez: los dos ingresaron a los 85 minutos, cuando el partido ya estaba 2 a 0 a favor de Boca. Ninguno tuvo una gran injerencia.

El fixture de Boca: los próximos partidos

19/04 17:00 River Plate Liga Profesional (F15) El Monumental

26/04 19:00 Defensa y Justicia Liga Profesional (F16) Norberto Tomaghello

28/04 21:30 Cruzeiro (BRA) Copa Libertadores (F3) Mineirão

03/05 19:15 Central Córdoba (SdE) Liga Profesional (F9*) Alfredo Terrera



* El partido contra Central Córdoba corresponde a la Fecha 9, que fue postergada anteriormente.