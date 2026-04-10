Un periodista de ESPN destrozó a Úbeda en Boca y Mariano Closs lo frenó: "¿De dónde sacaste?"

Un periodista de ESPN cuestionó a Claudio Úbeda en Boca Juniors y Mariano Closs lo cruzó en pleno debate televisivo.

Un fuerte cruce en ESPN puso en el centro de la escena a Boca Juniors. Mientras crecía el debate por el presente del equipo, un periodista cuestionó el trabajo de Claudio Úbeda en vivo y Mariano Closs salió al cruce con firmeza. El intercambio dejó al descubierto la grieta en el programa sobre el futuro del entrenador.

El clima en el programa F12 de ESPN subió varios grados cuando se analizó el nivel futbolístico de Boca, visiblemente mejorado en el último mes. En medio de la discusión, el periodista Renato Della Paolera lanzó una crítica directa al trabajo de Úbeda, aunque reconoció algunos aspectos positivos.

“Boca ha mejorado, juega bien y hay mérito de Úbeda”, comenzó, destacando decisiones como la inclusión de jóvenes como Aranda. Sin embargo, rápidamente puso el foco en lo que considera la gran deuda del ciclo: los resultados. Según su mirada, el rendimiento del equipo todavía necesita ser validado en momentos clave de la temporada, especialmente en la Copa Libertadores y en los clásicos.

El momento más tenso llegó cuando Closs tomó la palabra y decidió ir directo al punto. Con una pregunta concreta, obligó a su colega a definir su postura sin matices: si consideraba que Úbeda debía seguir como entrenador de Boca. Ante la insistencia, Della Paolera respondió sin rodeos: “Hoy no”.

La reacción de Closs fue inmediata. Cerró el tema con un contundente “listo, ya está tu opinión”, dejando en evidencia la diferencia de criterios y marcando el ritmo del debate televisivo. Lejos de terminar ahí, la discusión sumó un nuevo capítulo cuando el periodista aseguró que “el 80% de los hinchas de Boca” coincidía con su postura.

Esa afirmación generó una rápida reacción en el estudio. El periodista Nicolás Distasio cuestionó el argumento y lo ironizó en vivo, señalando la falta de sustento de ese porcentaje. El cruce expuso no solo diferencias de análisis, sino también el nivel de sensibilidad que genera el presente de Boca y su entrenador.

El momento de Boca y la presión sobre Úbeda

Más allá del intercambio televisivo, el trasfondo es claro: Boca Juniors atraviesa una etapa en la que el rendimiento empieza a mostrar señales positivas y que pueden ilusionar de acara al futuro, aunque el equipo deberá sostenerlo en partidos relevantes que se le avecinan.

El equipo ha mejorado en funcionamiento a partir del liderazgo de Leandro Paredes, con Aranda como principal pieza de desequilibrio de mitad de cancha en adelante y decisiones tácticas que entusiasman a parte del mundo xeneize. Sin embargo, la exigencia del club obliga a sostener ese nivel en partidos clave. La clasificación en la Copa Libertadores y los resultados en los clásicos aparecen como pruebas decisivas para definir el futuro del ciclo de Claudio Úbeda.

La posible formación de Boca vs. Independiente

De esta manera, Úbeda se inclinaría por Marchesín o Brey; Barinaga, Figal, Pellegrino, Braida; Belmonte, Alarcón, Herrera, Velasco; Romero y Giménez.

Boca vs. Independiente: hora, TV en vivo y streaming para ver el partido

El "Xeneize" recibirá al "Rojo" el sábado 11 de abril del 2026 a las 19.30 horas en La Bombonera, con el arbitraje de Andrés Merlos. La transmisión en vivo en la televisión será del canal TNT Sports, mientras que el streaming online irá por TNT GO, Telecentro Play, Cablevisión Flow y DGO.